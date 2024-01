Samsung presenta i Galaxy S24 ed apre la nuova era Galaxy AI

Oggi 17 gennaio Samsung apre ufficialmente una nuova era nel mondo degli smartphone con la presentazione dei suoi Galaxy S24, dispositivi che domineranno il mercato all’insegna dell’intelligenza artificiale integrata.

Saranno diverse le opportunità di cui gli utenti beneficeranno, a partire dalla traduzione istantanea fino ad altre piccole chicche che renderanno molto più semplice godersi l’esperienza utente.

Parzialmente migliorati dal punto di vista estetico e resi ancora più premium, i Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra sono dei veri top di gamma in termini di multimedialità ed efficienza energetica, quest’ultima merito anche dell’integrazione dei nuovi processori Snapdragon 8 Gen 3 ed Exynos 2400.

Galaxy AI migliora ogni aspetto della vita con smartphone

Il concetto di vita viene nettamente migliorato con Galaxy AI. La necessità di comunicare trova il massimo sfogo all’interno dei nuovi smartphone di Samsung che godono di un’inedita integrazione IA, concedendo la Traduzione Live sia testuale che vocale per quanto concerne le chiamate in tempo reale e in modo bidirezionale, tutto all’interno dell’applicazione “Telefono” di base. Si potrà effettuare una telefonata con un utente straniero e in simultanea l’intera conversazione verrà trascritta sullo schermo tradotta nella propria lingua.

Un’altra feature molto interessante è “Interprete“: consentirà di intraprendere una conversazione dal vivo con traduzione istantanea visualizzata sullo schermo diviso, posizionando il Galaxy tra i due dialoganti. Questa feature funzionerà anche senza connessione, scaricando in maniera preventiva i pacchetti linguistici dal cloud, e con una traduzione che avverrà in un massimo di 2 secondi.

Per quel che concerne i messaggi ed altre applicazioni, ecco il supporto di Assistente Chat, che si occuperà di curare il tono della conversazione garantendo che il tutto avvenga con lo stile che merita. Mediante i giusti suggerimenti dunque, non ci sarà differenza tra un messaggio di cortesia ad un amico o un collega, con ampio spazio anche per una breve frase didascalica da postare sui social. Anche qui ci sarà la traduzione istantanea con assenza totale di ritardo.

Inoltre i Galaxy S24, mediante Assistente note, offriranno un riepilogo delle attività direttamente generato dall’intelligenza artificiale, creando ad esempio dei modelli utili per prendere appunti o per creare delle copertine di anteprima.

Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra: estetica e display

Partendo da una base di componenti realizzati con elementi in cobalto e terre rare totalmente riciclati, in merito all’estetica, i nuovi Galaxy S24 cambiano leggermente. Tra tutti si espone di più il modello Ultra che vanta per la prima volta nella famiglia Samsung un telaio in titanio aumentando così il grado di resistenza e durabilità. Il top di gamma assoluto gode anche di un vetro Gorilla Glass Armor che batte il precedente Victus, migliorando la resistenza ai graffi.

Tra le mani offrirà una sensazione di maggior comfort essendo più leggero, sebbene la differenza di peso sia solo di 2 grammi. Il grande cambiamento riguarda soprattutto il display, che non è più curvo ma piatto, con caratteristiche ai massimi storici. Parliamo infatti di un pannello Dynamic AMOLED 2X con una luminosità di picco di ben 2600 nit sviluppata su 6,8″ di ampiezza. Il refresh rate dello schermo sarà di 120 Hz con una risoluzione in QHD+.

Passando ai fratelli minori, S24 ed S24+, il design è simile allo scorso anno con qualche piccola smussatura in più in prossimità della cornice. Tutto ciò migliora nettamente l’ergonomia, consentendo all’utente finale di tenerli meglio in mano. Spiccano i tre sensori posteriori che sono quasi totalmente integrati nella back cover.

Per quanto riguarda i display, differiscono tra loro solo per l’ampiezza, rispettivamente da 6,2 e 6,7″. I pannelli sono di tipo Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco da 2600 nit, proprio come il modello Ultra.

Hardware e specifiche tecniche ai massimi storici

Rispetto all’ultima serie Galaxy S23, i nuovi Galaxy S24 presentano qualche differenza soprattutto in merito al processore. Se da un lato troviamo l’S24 Ultra (con S-Pen) con il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy” a 4nm, dall’altro ritorna l’Exynos nella versione 2400.

Il Galaxy S24 Ultra è dotato di 12 GB di RAM e di una memoria intera da 128, 512 GB e 1 TB. Gli ingegneri hanno incluso al suo interno un sistema di controllo termico estremamente ottimizzato con una camera di vapore quasi due volte più grande. Ciò contribuirà ad abbassare la temperatura aumentando al contempo le prestazioni, soprattutto per gli amanti del gaming. Questi potranno basarsi infatti sulla presenza del ray tracing, con una fluidità ed effetti visivi senza precedenti in fase di gioco. Passando di nuovo ad S24 ed S24+, abbiamo rispettivamente 8 GB di RAM e 12 GB di RAM con tagli di memoria fino a 512 GB.

In termini di autonomia, Samsung non ha voluto lesinare, introducendo nel Galaxy S24 Ultra un’unità da 5000 mAh con ricarica veloce a 45W. Seguono la scia i due fratelli minori che dispongono di batterie rispettivamente da 4000 e 4900 mAh con ricarica a 25 e 45W.

Esperienza fotografica impeccabile, l’evoluzione della serie Galaxy S24 di Samsung

Tra le killer feature di questa serie Galaxy S24 non poteva che esserci il comparto fotografico. A riportare più cambiamenti è ovviamente il modello Ultra con il sistema quad-camera. Il sensore periscopico varato con S23 Ultra viene aggiornato: ora ha 50 MP (F/3.4, OIS) e arriva fino a 5x di zoom. Rispetto all’anno scorso, questo sensore, che era ottico, riesce ad elaborare i dati catturati al meglio grazie al machine learning.

Il sensore principale presenta ben 200 MP (F/1.7, OIS), seguito a ruota dal teleobiettivo da 10 MP (F/2.4, OIS) con zoom 3x e dall’ultragrandangolare da 12 MP (F/2.2). La fotocamera frontale è da 12 MP (F/2.2), esattamente come sui modelli S24 ed S24+.

Per quanto riguarda questi ultimi, il comparto tri-camera è praticamente uguale con il sensore principale da 50 MP (F/1.8, OIS), un ultragrandangolare da 12 MP (F/2.2) e un teleobiettivo da 10 MP (F/2.4, OIS).

Disponibilità, prezzi e colorazioni

La nuova serie Galaxy S24 è disponibile in colorazioni nuove totalmente ispirate ai minerali. Partendo dal flagship assoluto, il Galaxy S24 Ultra, questo è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. Le colorazioni di Galaxy S24+ e Galaxy S24 sono Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet and Amber Yellow.

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24 saranno disponibili in tutto il mondo a partire da oggi con consegne previste dal 24 gennaio. Queste le configurazioni:

Galaxy S24 Ultra

8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €929;

8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €989;

Galaxy S24+

12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.189;

12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.309;

Galaxy S24 Ultra