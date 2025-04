Samsung Galaxy Buds FE 2: novità, specifiche e possibile lancio

Samsung si prepara a lanciare sul mercato degli auricolari wireless i nuovi Samsung Galaxy Buds FE 2, dispositivi che promettono di unire tecnologie avanzate a un prezzo competitivo. Questi auricolari, recentemente certificati da FCC negli Stati Uniti e BIS in India, potrebbero essere commercializzati anche con il nome “Galaxy Buds Core”. Grazie alle due certificazioni possiamo già sapere alcune caratteristiche tecniche e ipotizzare le principali novità in arrivo.

Come saranno i Galaxy Buds FE 2

Tra le novità principali spicca l’introduzione del supporto al Wi-Fi dual-band, una caratteristica finora riservata ai modelli premium, che consente connessioni fino a 5.8 GHz.

Un aspetto cruciale dei Galaxy Buds FE 2 è rappresentato dall’autonomia migliorata. La custodia di ricarica passa da una capacità di 479mAh a 500mAh, mentre ogni auricolare sarà dotato di una batteria da 200mAh. Questo aggiornamento consente di superare le già ottime 30 ore di riproduzione offerte dalla generazione precedente. Inoltre, l’adozione del Bluetooth 5.3, evoluzione del 5.2, garantisce connessioni più stabili e un consumo energetico ottimizzato, rendendo questi auricolari ideali per un utilizzo prolungato.

Il supporto al Wi-Fi dual-band rappresenta un punto di svolta per la gamma “Fan Edition”, avvicinandola a dispositivi di fascia alta come gli Xiaomi Buds 5 Pro. Tuttavia, Samsung punta a mantenere un prezzo competitivo, presumibilmente vicino ai 99 dollari del modello originale, rendendo questa tecnologia accessibile a un pubblico più ampio.

La strategia di Samsung è chiara: rafforzare l’integrazione degli auricolari con l’ecosistema Galaxy, creando un’esperienza d’uso sempre più fluida e interconnessa. Questo approccio si allinea con l’obiettivo dell’azienda di offrire soluzioni innovative che si integrano perfettamente con altri dispositivi del brand.

Quando arrivano i Galaxy Buds FE 2

Sebbene non siano ancora disponibili informazioni ufficiali sul design e sulle tempistiche di lancio, il nome in codice SM-R410 suggerisce che il progetto sia in una fase avanzata di sviluppo. È plausibile che i Galaxy Buds FE 2 vengano presentati durante il prossimo evento Galaxy Unpacked, previsto per luglio, insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip 7.

Questi auricolari rappresentano un tentativo evidente di Samsung di alzare il livello nella fascia economica del mercato, offrendo tecnologie avanzate come il Bluetooth 5.3 e una batteria migliorata a un prezzo accessibile. Resta da vedere come il pubblico accoglierà questa proposta e quale sarà il posizionamento commerciale effettivo. Tuttavia, con caratteristiche come il Wi-Fi dual-band e un’autonomia prolungata, i Galaxy Buds FE 2 si preannunciano come una scelta interessante per chi cerca qualità e innovazione senza spendere una fortuna.