Il Samsung Galaxy A55 è uno degli smartphone Android di fascia media più acquistati, anche in Italia, e ora è disponibile in una versione che garantisce una sicurezza ancora maggiore. E no, non si tratta di un aggiornamento di Knox. Il colosso sudcoreano ha infatti presentato il Galaxy Quantum 5, che arriva con un chip di sicurezza aggiuntivo di ID Quntique. L’unica nota negativa è che, al momento, il dispositivo è acquistabile solo in Corea del Sud.

Samsung Galaxy Quantum 5: massima sicurezza con il chip quantistico

Per quanto non sia una novità assoluta nel mercato degli smartphone, il Samsung Galaxy Quantum 5 oggi riesce a distinguersi proprio per via dei livelli massimi di sicurezza possibili grazie al chip quantistico. Realizzato in collaborazione con ID Quantique (IDQ), azienda specializzata nella realizzazione di componenti hardware basati sulla tecnologia quantistica, questo processore è in grado di generare numeri realmente casuali da impiegare in processi di crittografia e decifratura di dati sensibili.

Una soluzione di questo tipo è molto più “resistente” ai tentativi di cifratura dall’esterno rispetto ai generatori casuali oggi utilizzati su numerosi dispositivi di uso comune.

Specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, come già anticipato, il Samsung Galaxy Quantum 5 è praticamente un Galaxy A55. È un dispositivo quindi con display Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore (sensore grandangolare da 50 megapixel, ultra-grandangolo da 12 megapixel e macro da 5 megapixel), processore Exynos 1480, 8GB di RAM e batteria da 5000mAh con supporto della ricarica rapida da 25W.

Lo smartphone è in questo momento disponibile solo in Corea del Sud, venduto dall’operatore SK Telecom, e non ci sono informazioni che possano suggerisce un suo debutto anche in altri paesi. Il suo prezzo, al cambio, sarebbe di circa 450 euro.