Samsung Galaxy Ring: l'anello smart arriva ufficialmente in Italia

Per monitorare l’attività fisica e i parametri relativi alla salute, tantissimi utenti utilizzano gli smartwatch. Alcune aziende hanno però deciso di spingere sull’innovazione così da poter offrire un’alternativa dalle dimensioni più contenute ma ugualmente efficace. Tra queste c’è Samsung, che di recente ha presentato il Galaxy Ring, un anello smart che – è stato comunicato in queste ore – potrà essere acquistato anche in Italia a partire dal 25 settembre.

Samsung Galaxy Ring dal 25 settembre disponibile anche in Italia

Il Samsung Galaxy Ring, annunciato questa estate in compagnia dei nuovi pieghevoli e smartwatch, all’apparenza sembra un anello tradizionale, ma al suo interno nasconde una serie di sensori necessari per tenere sotto controllo il fitness e anche il benessere. Dotato di un telaio in titanio di grado 5 e resistente all’acqua fino a 10 ATM, il dispositivo è compatibile anche con smartphone Android non a marchio Samsung (tramite l’apposita app da scaricare), ma non con gli iPhone.

Sì, ma quanto costa? Il prezzo per il mercato italiano non è stato ancora comunicato dall’azienda sudcoreana, ma in base a quanto fatto in Germania, dove l’anello è già disponibile, possiamo ipotizzare un prezzo di 449 euro. Inizialmente disponibile su Samsung Shop Online e Samsung Shop App (Android, iOS), di sicuro sarà possibile scegliere tra tre diverse colorazioni (Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold). Il debutto su Amazon è in forse, ma non c’è bisogno di attendere molto per sciogliere ogni dubbio.

Di seguito alcune caratteristiche del dispositivo: