Samsung Galaxy Ring sta per arrivare in altre due misure

Samsung potrebbe presto ampliare la gamma di misure del suo Galaxy Ring, il famoso anello smart per il fitness. Secondo il noto leaker Max Jambor, a gennaio potrebbero essere introdotte le taglie 14 e 15, rendendo il dispositivo accessibile a un numero ancora maggiore di utenti.

Samsung Galaxy Ring arriverà in altre due misure

Attualmente, il Galaxy Ring è disponibile in nove misure, dalla 5 alla 13. Tuttavia, Samsung sembra pronta a includere altre due opzioni. Azienda orientale infatti vorrebbe introdurre le taglie 14 e 15, rispettivamente da 23 e da 23,8 mm.

Queste nuove misure saranno probabilmente aggiunte al kit di misurazione fornito da Samsung, utile per scegliere la taglia corretta prima dell’acquisto. Questa opzione è fondamentale, poiché le dimensioni influenzano direttamente il funzionamento accurato dei sensori di salute integrati.

Gli anelli smart non consentono regolazioni di misura una volta acquistati. Questo limita le possibilità di utilizzo per chi non trova una misura adatta. Introducendo queste due nuove taglie Samsung vuole dunque raggiungere molti più utenti, migliorando peraltro anche l’esperienza d’uso del prodotto.

Probabilmente l’intento dell’azienda è quello di lavorare sui possibili problemi che potrebbero essere legati all’adattamento dell’anello. Proprio per questo, sebbene ci siano diverse taglie, il colosso vuole ampliare la scelta. Per ora, la scelta della misura corretta resta essenziale per sfruttare al meglio tutte le funzioni del Galaxy Ring.

Un passo avanti per il Galaxy Ring

L’espansione della gamma di misure dimostra l’impegno di Samsung nell’ottimizzare i suoi dispositivi indossabili, sia in termini di funzionalità che di accessibilità. Sebbene si tratti ancora di un rumor, l’introduzione delle nuove misure potrebbe essere confermata a breve, con un annuncio ufficiale atteso già a gennaio.

Il Galaxy Ring è sempre più apprezzato come tracker per il fitness e la salute, grazie alla sua capacità di fornire dati accurati in un formato discreto e confortevole. Con queste nuove opzioni, potrebbe diventare una scelta ancora più popolare tra gli appassionati di tecnologia.