Samsung Galaxy Ring arriverà con più taglie molto presto

Al suo ultimo evento Galaxy Unpacked, Samsung ha ampliato la sua gamma di smartphone pieghevoli lanciando i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. L’azienda ha anche presentato i suoi ultimi smartwatch, Galaxy Watch 7 e Watch Ultra proponendo anche il suo primo anello intelligente in assoluto, Galaxy Ring. In tanti hanno dimostrato fin da subito il loro interesse, salvo poi tirare i remi in barca per via di una questione molto importante: le taglie.

In queste ore è arrivata una notizia molto interessante: ben presto il prezioso anello potrebbe arrivare con un numero maggiore di circonferenze. Questo significa che il Samsung Galaxy Ring potrebbe a breve essere disponibile in più misure.

Galaxy Ring arriva con nuove taglie? A breve dovrebbe essere effettivo

Il famoso informatore Max Jambor ha recentemente condiviso su X un post in cui dichiara che Samsung sta pianificando di introdurre altre due taglie per il suo Galaxy Ring. Sembra dunque che le taglie 14 e 15 saranno disponibili nelle prossime settimane.

Attualmente Galaxy Ring è disponibile in 9 taglie, dalla 5 alla 13. Con l’aggiunta di due taglie più grandi, l’anello diventerà accessibile anche a chi ha mani più grandi. Considerando quanto possano essere diverse le dita dei vari utenti che desiderano il wearable, potrebbe essere questa una grande mossa e una grande apertura al pubblico.

Chi sta attualmente pensando di acquistare un Galaxy Ring ma ha bisogno di aiuto per decidere quale taglia prendere, può stare tranquillo: Samsung offre un kit completo con varie dimensioni disponibili che servono proprio a capire la misura ideale. Bisogna infatti tenere conto di una questione molto importante: non si deve fare affidamento alla solita misura degli anelli che si è soliti indossare. Il Galaxy Ring di Samsung include dei sensori che potrebbero dunque cambiare tutto. Ci saranno comunque novità a breve sul rilascio delle nuove taglie.