Il Samsung Galaxy Z Fold6 è, in ordine cronologico, l’ultimo pieghevole top di gamma del gigante sudcoreano. Lo smartphone in queste ore è al centro di accese discussioni, tuttavia non incentrate sui risultati ingegneristici raggiunti o sulle performance. No, si sta parlando di un problema inaspettato, ovvero della vernice che si stacca dal dispositivo. Come è possibile? Errore in fase di progettazione e produzione, oppure c’è altro?

Le segnalazioni non sono tantissime, ma sono comunque in aumento. Vista la situazione, Samsung ha deciso di affrontare il problema e di fornire una spiegazione. Ebbene, secondo il gigante tech, questa insolita anomalia sarebbe dovuta all’uso di caricabatterie di terze parti “non correttamente collegati alla terra”. Nello specifico, tali accessori creerebbero una dispersione di corrente che potrebbe intaccare la finitura anodizzata dello smartphone e portare quindi alla delaminazione della vernice.

Per rendere meglio l’idea, la società di Seoul ha condiviso anche l’immagine allegata di seguito:

Samsung però non fa di tutta l’erba un fascio e riconosce infatti che sul mercato ci sono ottimi caricabatterie di terze parti che rispettano tutti gli standard del caso. Proprio per questo motivo, invita gli utenti a non investire su accessori contraffatti o di qualità scadente che possono “corrodere il metallo” del dispositivo a causa della perdita di corrente elettrica. Ovviamente la società ha colto l’occasione per spingere gli utenti ad utilizzare solo i caricabatterie con il suo logo (da acquistare separatamente, dal momento che non sono più inclusi nelle confezioni degli smartphone).

Sciolto ogni dubbio, dunque? Ovviamente no, anzi la spiegazione fornita è stata accolta con un certo scetticismo. In tanti si chiedono infatti come sia possibile che un problema di questo tipo non si sia mai verificato con altri smartphone della stessa azienda. Quella di Samsung è allora solo una strategia per nascondere un difetto di progettazione? Forse, ma meglio attendere nuovi aggiornamenti sulla questione.