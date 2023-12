Samsung Galaxy S24 Ultra, il software sarà pura magia grazie Galaxy AI

Il mondo tech si sta preparando al lancio che vedrà protagonista la nuova serie Samsung Galaxy S24. Stando a quanto riportato dalle indiscrezioni, sembra che l’asso nella manica dell’azienda sia rappresentato dall’intelligenza artificiale. Diverse notizie trapelate sul web suggeriscono quest’aspetto sarà di principale importanza soprattutto sul dispositivo top di gamma, il Galaxy S24 Ultra.

Sono diverse le novità che il flagship sudcoreano implementerà, almeno secondo l’ultima fonte ben informata. Secondo un famoso leaker, il principale punto di forza del Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere l’intelligenza artificiale e soprattutto su alcune funzionalità che faranno parte di “Galaxy AI“. Non sono molte le notizie che sono trapelate in merito a questa grande novità, ma stando a quanto riportato dovrebbe addirittura essere migliore di Bixby.

Samsung Galaxy S24 con a bordo Galaxy AI, le funzioni saranno incredibili

L’annuncio da parte di Samsung è arrivato in merito a Galaxy AI, che funzionerà con un misto di intelligenza artificiale integrata e sviluppata da Samsung e quella basata sul cloud che verrà abilitata dai suoi partner.

Ad esempio, la società ha sottolineato che Galaxy AI fungerà da traduttore personale per gli utenti durante le chiamate. Sfrutterà in questo modo la sua grande integrazione all’interno dell’app di chiamata di default, eliminando così la necessità di scaricare app di terze parti. La funzione si chiamerà AI Live Translate Call. È stato annunciato che Galaxy AI arriverà il prossimo anno, anche se Samsung non ha ancora confermato il suo debutto sulla serie Galaxy S24.

Ora bisognerà solo aspettare, anche se molti non stanno più nella pelle nell’attesa di vedere come saranno i nuovi S24. Per quanto riguarda il dispositivo Ultra, sembra chiaro che lo schermo non sarà più curvo in favore di un un pannello totalmente piatto. Alcune voci avrebbero riferito poi che il colore titanium grey dovrebbe essere più bello rispetto a quello mostrato da Apple con il suo iPhone 15 Pro.