Galaxy S24, in Samsung pensano di chiamarli AI phone e non smartphone

Tutti gli utenti stanchi di ascoltare ogni giorno la parola “AI”, “IA” o il tandem “intelligenza artificiale“, potrebbero ritrovarsi improvvisamente ancora più sommersi. Il mondo degli smartphone si sta evolvendo e a fungere da pionieri ufficiali secondo questo aspetto dovrebbero essere i prossimi Galaxy S24.

Qualcuno non avrebbe perso tempo e dopo le ultime indiscrezioni avrebbe scelto di etichettare i nuovi top di Samsung con il nome di “AI phone“. Potrebbe trattarsi di una semplice trovata di marketing, siccome la prossima gamma Galaxy S24 sarà la prima con funzionalità particolari. A bordo dei nuovi flagship ci sarà l’intelligenza artificiale insieme ad un LLM integrato.

Il boss di Samsung e lo strano incarico per i dipendenti: un nuovo nome per i Galaxy S24

Tranquilli, i top di gamma di Samsung continueranno a seguire la linea vista negli ultimi anni e si chiameranno Galaxy S24. Quello che si intende nel titolo riguarda la denominazione generica per i dispositivi, che secondo TM Roh, presidente di Samsung MX, non andrebbero più chiamati smartphone.

Il numero uno del colosso sul coreano avrebbe infatti incaricato dirigenti e dipendenti di trovare una nuova parola che sia accattivante al punto giusto per sostituire l’denominazione solita. I Galaxy S24 potrebbero quindi essere i primi ad abbandonare il mondo smartphone, approdando in qualcosa del tipo “AI smartphone” o, come detto prima, “AI phone”.

Al momento questi nomi sono solo delle ipotesi e no, molto probabilmente non saranno definiti “AI phone”. L’assonanza con “iPhone” è davvero troppo spiccata e si cadrebbe nel ridicolo. L’idea potrebbe essere un po’ simile però a quanto pensato all’epoca da Steve Jobs. Al lancio del primo iPhone, si aprì ufficialmente l’era degli smartphone ed è per questo che Samsung vorrebbe aprirne adesso un’altra, all’insegna dell’innovazione.

Ma qual è lo smartphone che avrà facoltà così spiccate in termini di intelligenza artificiale? Ovviamente si tratterà del Samsung Galaxy S24 Ultra.