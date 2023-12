Samsung, i nuovi Galaxy S24 potrebbe avere prezzi contenuti

Danno ascolto a tutte le indiscrezioni che si sono succedute durante gli ultimi tempi, Samsung lancerà la sua nuova serie Galaxy S24 tra poche settimane. Avendo ascoltato ciò che è trapelato sul web, si può avere già una panoramica di quelle che saranno molte delle sue specifiche.

Per quanto riguarda invece il prezzo, si tratta di un argomento totalmente diverso ma anche in merito a tale aspetto potrebbero esserci delle novità. Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine ad un punto vendita sudcoreano, Samsung avrebbe intenzione di tenere stabili i prezzi, non modificandoli rispetto a quelli dei Galaxy S23.

Samsung sorprenderà i suoi utenti, i Galaxy S24 potrebbero costare come i Galaxy S23

Sarebbe effettivamente grandioso poter acquistare i nuovi top di gamma del colosso orientale allo stesso prezzo dell’attuale line-up. Ovviamente almeno per il momento si tratta di indiscrezioni, ma più si avvicina la data di lancio, più queste possono essere realistiche.

A quanto pare Samsung avrebbe l’obiettivo di vendere 33 milioni di dispositivi della serie Galaxy S24, e ad aiutare l’azienda a conseguire questo obiettivo ci penserebbe proprio il prezzo. Non cambiando nulla rispetto a quanto visto con gli S23, ci sono grosse probabilità di riuscita.

Per riuscire a tenere i prezzi invariati, Samsung a optato per il doppio processore; dopo un anno intero nel quale tutti i prodotti della linea S23 sono stati implementati da uno Snapdragon, si ritorna all’Exynos, che sarà introdotto nei Galaxy S24 ed S24+. L’S24 Ultra avrà il nuovo Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy”.

Almeno per il momento sembra essere questa la strategia e le indiscrezioni sono pronte a confermare. Chiaramente bisognerà aspettare ulteriori conferme e magari qualche parere illustre per riuscire a dare per certo quanto detto. Potrebbe trattarsi di una vera svolta, utile per dare un segnale anche agli altri produttori di smartphone.