iPhone 16 e Galaxy S24 a confronto, le prime immagini render sul web

Con la fine del 2023, sono arrivati alcuni nuovi smartphone che tentano ora in ogni modo di mettere in difficoltà i top di gamma di Apple e Samsung. Se da un lato l’azienda di Cupertino risulta molto più coperta in tal senso, essendo stati presentati pochi mesi fa i nuovi iPhone, Samsung sta aspettando con ansia di svelare la sua prossima line-up.

Molte indiscrezioni sono state già oggetto di diverse chiacchiere sul web proprio riguardo ai nuovi e prossimi Galaxy S24, ma ora si sta delineando già il prossimo scontro. Un po’ come come avviene nel calcio con il dualismo tra Cristiano Ronaldo e Messi, anche il mondo della tecnologia vedrà nel 2024 due nuove gamme fronteggiarsi, lanciate dai due colossi per eccellenza che sono proprio Samsung ed Apple.

A tal proposito si preannuncia uno scontro davvero interessante, con prodotti di cui sembrano essere state svelate già le dimensioni. In base a questo, un noto sito americano ha scelto di riprodurre delle immagini in formato render molto realistiche. A confronto ci sono iPhone 16 Pro e 16 Pro Max e Galaxy S24 ed S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 e iPhone 16, ecco come dovrebbero essere l’uno di fianco all’altro

Grazie alla collaborazione con un artista del disegno 3D, PhoneArena ha realizzato delle immagini molto chiare. Nella prima, che potete notare qui in alto, si vede il confronto in termini di dimensioni tra il Samsung Galaxy S24 e l’iPhone 16 Pro. Il primo dovrebbe misurare 146,3 mm in altezza, 70,9 mm in larghezza e 7,6 mm in spessore, mentre il peso dovrebbe essere di 168 grammi.

Il secondo invece avrà presumibilmente un’altezza di 149,6 mm, una larghezza di 71,45 mm, uno spessore di 8,25mm e 194 grammi di peso.

Nell’immagine sottostante invece ecco a confronto il Galaxy S24 Ultra e l’iPhone 16 Pro Max. Le misure del primo saranno di 162,3 mm per 79 mm per 8,6 mm, per 233 grammi. L’iPhone invece sarà lungo 163 mm, largo 77,58 mm e spesso 8,5 mm, per un peso di 225 grammi.

Certamente quello che fa specie, oltre alle dimensioni, è vedere già di fianco i prossimi protagonisti del 2024. Per quelli di Samsung basterà attendere il mese di gennaio, mentre per quelli di Apple servirà attendere fino al prossimo settembre.