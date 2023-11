Samsung Galaxy S24 Ultra, le prime immagini reali sono online

Ormai mancano solo un paio di mesi al lancio della serie Galaxy S24 sui Samsung e tutti sono molto impazienti di vedere cosa cambierà effettivamente questa volta. Sono già arrivati alcuni rendering riguardo ai tre dispositivi ma ora ci sarebbe di meglio. Nelle ultime ore infatti sono trapelate immagini dal vivo del Galaxy S24 Ultra, che mostrano un telefono con un display piuttosto piatto.

L’utente di X/Twitter che ha diffuso le presunte immagini dal vivo del prodotto avrebbe riscosso gran successo, ottenendo anche la conferma di alcuni leaker professionisti. Questi riterrebbero che il prodotto ritratto nelle foto sia effettivamente il prossimo top di gamma di Samsung.

Le presunte immagini reali sono molto in linea con i rendering trapelati nell’ultimo periodo, anche se qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un S23 Ultra qualsiasi.

Samsung Galaxy S24 Ultra, le immagini sembrano quelle reali

Il cambiamento più significativo che si può vedere nelle immagini in questione è che il display è quasi totalmente piatto. Il pannello di vetro ha una curvatura molto sottile sui bordi laterali: si tratta probabilmente di un vetro curvo 2.5D. Tuttavia non si tratta più della curvatura a cui tutti erano abituati con i precedenti Galaxy S22 ed 23 Ultra.

Si può notate anche anche il telaio, più precisamente in prossimità del frame laterale, molto squadrato e in linea con quanto anticipato dalle indiscrezioni sul Galaxy S24 Ultra. Anche i precedenti Ultra in realtà avevano cornici squadrate, ma questo nuovo dispositivo sembrerebbe enfatizzare ancor di più questa caratteristica. Tutto ciò porterebbe addirittura il vetro a sembrare quasi parte integrante del telaio, come se non fosse un componente posizionato in un secondo momento.