Samsung Galaxy S24 Ultra, ecco le immagini più realistiche in assoluto

Di anticipazioni ne sono arrivate già tantissime in merito alla prossima gamma Samsung Galaxy S24 che vedrà la luce prima del previsto. I fari sono puntati sul top di gamma assoluto, ovvero sul modello S24 Ultra che presumibilmente andrà ad occupare il primo posto tra i flagship disponibili sul mercato smartphone.

L’obiettivo principale dell’azienda è quello di contrastare Apple e il grande hype scaturito dal lancio dei suoi iPhone 15. Per tale motivazione Samsung avrebbe anticipato la presentazione ufficiale dei suoi dispositivi al mese di gennaio. Gli appassionati sono abituati infatti a godersi l’evento Unpacked durante il mese di febbraio ma questa volta tutto sembra pronto per arrivare in anticipo.

Molte discussioni sono state affrontate in merito al design che caratterizzerà la nuova gamma Galaxy S24: sembra infatti che ci saranno pochi cambiamenti sotto questo punto di vista. Durante le ultime ore inoltre sarebbero spuntati in rete dei render che mostrerebbero il design più attendibile pronosticato sino ad ora.

Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere questo

Com’è possibile notare dall’immagine qui in alto, non dovrebbe cambiare molto dal punto di vista estetico per i nuovi e prossimi gala Galaxy S24 Ultra di Samsung. Ciò che all’apparenza sembra cambiare rispetto all’attuale serie, è l’ampiezza delle fotocamere. I sensori infatti potrebbero essere in grado di catturare più luce in favore di scatti ancor più performanti.

Una modifica che Samsung è pronta ad apportare riguarda lo zoom ottico 10x: sarà rimpiazzato molto probabilmente dal 5x. La scelta sarebbe frutto di un’attenta valutazione che riguarda l’utilizzo difficoltoso dell’attuale zoom 10x; gli utenti infatti per goderne appieno dovrebbero portarsi dietro un cavalletto per tenere fermo lo smartphone. Questo consentirebbe di immortalare al meglio i momenti sfruttando tale misura di ingrandimento.

Optano invece per il 5x, tutto sarebbe molto più semplice, pur perdendo un po’ di zoom. Ricordiamo che tale novità è stata implementata anche sugli iPhone 15 Pro Max. Per quanto riguarda il cuore pulsante, ci sarà con tutta probabilità un processore Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy”. Il chip sarà dotato di una frequenza massima personalizzata pari a 3,4 GHz rispetto ai classici 3,3 del modello lanciato poco settimane fa da Qualcomm.