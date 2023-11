Samsung Galaxy S24, il lancio negli USA: la possibile data ufficiale

Dando ascolto alle voci, in alcuni casi confermate più volte, sembra che Samsung abbia intenzione di lanciare la sua nuova linea di smartphone ben presto. I nuovi Galaxy S24 sarebbero pronti per arrivare all’inizio del 2024, con l’obiettivo di contrastare fin da subito l’ascesa di Apple e dei suoi iPhone 15.

Le notizie pervenute in queste ore hanno confermato il tutto con dettagli molto più precisi in merito alla location e anche alla data. Sembra infatti che il colosso sudcoreano abbia il programma di tenere il suo nuovo evento Unpacked a San Francisco il prossimo 17 gennaio.

Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di una data di lancio precisa per la serie Galaxy S24. Alcuni leaker professionisti avevano precedentemente suggerito che i telefoni sarebbero stati lanciati il 18 gennaio.

Sebbene non ci sia troppa precisione, ciò che è chiaro è che Samsung ospiterà il suo evento Unpacked durante il prossimo mese di gennaio. A questo punto prende sempre più corpo l’ipotesi che la settimana designata sia la terza.

Samsung prepara l’arrivo a gennaio dei Galaxy S24, confermati luogo e data

Tutte le indiscrezioni in questione sono state confermate ulteriormente da altri rapporti nell’ultimo periodo. I partner di produzione di Samsung infatti avrebbero in programma di cominciare con la produzione di massa un mese prima rispetto al solito.

In genere la line-up Galaxy S arriva durante il mese di febbraio, ma quest’anno la volontà dell’azienda è sembrata fin da subito molto chiara: dare del filo da torcere ad Apple prima del previsto.

Ora tutto sembra molto più chiaro, siccome a muoversi sono state fonti estremamente attendibili. Gli utenti già non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di accogliere le novità che presenterà Samsung, tra le quali è previsto anche l’arrivo di un telaio in titanio al posto di quello in alluminio.