Quando si parla di scarpe futuristiche, il pensiero va subito alle Nike autoallaccianti che indossa Marty McFly in Ritorno al Futuro. Ma si può fare di meglio, vero? E se ci fossero ad esempio delle scarpe smart con le quali effettuare chiamate o riprodurre brani musicali? Ebbene, a quanto pare, le ha realizzate… Samsung!

Le prime scarpe di Samsung sono realtà ma esistono pochissimi esemplari

In collaborazione con Cheil Benelux, Elitac Wearables, Bruut Amsterdam e il designer di sneaker Roel van Hoff, Samsung ha oggi lanciato la sneaker del futuro. Con le Shortcut Sneaker, si legge nel comunicato stampa, si possono eseguire determinate azioni eseguendo precisi movimenti, tra cui il moonwalk. Non tutti però potranno averle, perché esistono solo sei paia.

Grazie alla tecnologia, la vita diventa più divertente e magica. Samsung non crea innovazioni solo per rendere la vita più efficiente, ma anche per arricchirla. Ecco quindi la sneaker del futuro, che ti permette di controllare lo smartphone muovendoti.

Ma come avviene la magia? Come mostrato anche nel video di presentazione, nelle scarpe da ginnastica sono installati dei sensori che tracciano i movimenti di una scarpa rispetto all’altra: sono supportate cinque “gesture”, che attivano ovviamente cinque shortcut diversi. Ma quali sono questi movimenti? Oltre al citato moonwalk, nella clip viene mostrato come sbattere i tacchi in stile Mago di Oz possa far avviare una telefonata.

Le sneaker di Samsung, come anticipato, sono in edizione limitata e aggiungerle alla propria collezione non sarà per nulla facile. Per tentare la sorte bisogna essere iscritti a Samsung Members e partecipare al concorso che terminerà il 9 luglio 2024. I vincitori saranno annunciati il 15 dello stesso mese.

