L’evento estivo di Samsung è ormai alle porte e, grazie alle tante indiscrezioni diffuse in rete fino ad oggi, è già possibile farsi un’idea abbastanza chiara delle novità che verranno presentate. E no, non si parla unicamente dei nuovi smartphone pieghevoli Z Fold6 e Z Flip6. All’appuntamento di luglio dovrebbero infatti debuttare anche i nuovi auricolari Galaxy Buds3 e Buds3 Pro.

Samsung svela involontariamente il design dei suoi nuovi auricolari Bluetooth

Se i Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 saranno identici o quasi rispetti ai predecessori, lo stesso non si può dire degli auricolari prossimi al debutto. Samsung ha infatti deciso di non seguire la stessa filosofia di design degli anni precedenti e di passare ad un look molto più simile a quello degli auricolari dell’eterna rivale, Apple.

E attenzione, non si parla di voci di corridoio, ma di un vero e proprio auto-leak da parte dell’azienda sudcoreana. Su X, infatti, l’utente @RydahDoesTech ha condiviso uno screenshot dell’app Samsung Members che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Nel menu di selezione per segnalare un problema riguardante uno dei proprio prodotti della gamma Galaxy, si notano tutti i nuovi prodotti in arrivo: Galaxy Ring, Galaxy Watch7, Galaxy Watch FE e, appunto, Galaxy Buds3 e Buds3 Pro.

Ciò che balza subito all’occhio sono le icone abbinate ai singoli dispositivi. Ebbene, i nuovi auricolari di Samsung saranno molto simili agli AirPods di Apple, ad esempio. Presentano infatti uno stelo, che invece non fa parte del design dei Buds2 Pro (anch’essi visibili nell’elenco).

Ma perché una svolta in questa direzione? Bisognerà attendere la presentazione ufficiale per scoprirlo, ma è possibile che Samsung abbia dato ascolto a quegli utenti che criticavano i Buds per via del loro scarso comfort. Inoltre, l’utilizzo di uno stelo potrebbe garantire una migliore qualità del microfono e dell’isolamento acustico, essendo i microfoni molto più vicini alla bocca dell’utente.

Immagine di copertina realizzata con Microsoft Designer