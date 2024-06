Giugno si è aperto con i nuovi monitor per gaming, intrattenimento e produttività, a luglio invece spazio ai nuovi pieghevoli e forse anche un inedito indossabile. I più attenti alle ultime notizie avranno sicuramente capito che stiamo parlando di Samsung, il cui evento Unpacked 2024 (il secondo dell’anno) si terrà – quasi sicuramente – il 10 luglio.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 si mostrano nella presunta prima immagine ufficiale

Nel corso dell’appuntamento estivo, il colosso tech sudcoreano presenterà gli attesi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, ovvero i pieghevoli “a libro” e “a conchiglia” di nuova generazione. Nelle ultime settimane sono trapelati alcuni render che potrebbero aver svelato prima del tempo alcune delle novità, in queste ore è stata invece condivisa quella che dovrebbe essere la prima immagine ufficiale che verrà utilizzata per il marketing.

L’immagine in questione è stata condivisa su Reddit e, stando a quanto dichiarato dall’utente autore del post, sarebbe stata “rubata” a Samsung Kazakistan. Questa mostra sia il Galaxy Z Fold6 che lo Z Flip6, entrambi con un design già intravisto nei leak delle ultime settimane.

Il Galaxy Z Fold6 presenta bordi più squadrati e una tripla fotocamera posteriore “incastonata” in un modulo che prova a rendere più accattivante la scocca sul retro. Lo Z Flip6 sembra essere molto simile al predecessore, però anche in questo caso le forme appaiono leggermente più squadrate rispetto al modello del 2023. Leggermente diversi sembrerebbero essere anche i pulsanti laterali e il look della doppia fotocamera.

Piccole modifiche a parte, i due pieghevoli di Samsung riprendono l’estetica dei device del 2023. Insomma, chi si aspettava grossi stravolgimenti (spessore più contenuto, maggior numero di fotocamere e così via), probabilmente resterà deluso.

In ogni caso non bisognerà attendere poi molto per la presentazione ufficiale dei due smartphone del 2024. Come già anticipato, salvo sorprese dell’ultimo, l’evento Unpacked 2024 (il secondo, dopo quello di gennaio con la gamma Galaxy S24) si terrà il 10 luglio.