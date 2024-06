Samsung presenta i suoi nuovi monitor per produttività e gaming

Mancano ancora diverse settimane a quello che dovrebbe essere l’appuntamento più importante dell’anno per Samsung, ovvero l’evento Unpacked 2024 che vedrà protagonisti (anche) nuovi smartphone pieghevoli. Ridurre il colosso sudcoreano al solo mercato degli smartphone è però riduttivo: i suoi monitor, ad esempio, sono da diversi anni ormai un punto di riferimento.

Samsung presenta i nuovi monitor delle serie Odyssey, Smart Monitor e ViewFinity

Odyssey OLED 2024

Per gli appassionati di videogiochi che vogliono regalarsi un monitor da gaming di qualità, ci sono i nuovi Odyssey OLED G8 (modello G80SD) e Odyssey OLED G6 (modello G60SD).

Il primo è dotato di un pannello OLED da 32″ con risoluzione 4K UHD in formato 16:9. La frequenza d’aggiornamento si spinge fino ai 240 Hz, il tempo di risposta è addirittura di soli 0,03 ms. Il secondo è invece da 27″ con risoluzione QHD, frequenza d’aggiornamento di 360 Hz e tempo di risposta GtG di 0,03 ms.

Il G8 è anche il primo monitor da gaming di Samsung con la “magia” dell’intelligenza artificiale. Il processore NQ8 AI Gen3 (che è lo stesso utilizzato negli smart TV 8K 2024 dell’azienda) aumenta la risoluzione dei contenuti fino a quasi 4K quando si utilizza il Gaming Hub e le app Smart TV).

Entrambi i modelli hanno un design metallico super sottile reso più unico con il Core Lightning+, che si traduce in una illuminazione ambientale che si sincronizza con lo schermo.

I prezzi sono di 1.299 euro per il G8 e di 899 euro per il G6.

Smart Monitor M8

La new entry della gamma Smart Monitor è il modello M8 da 32″ con risoluzione 4K UHD. Anche in questo caso non manca l’intelligenza artificiale (grazie al processore NQM AI), che porta l’esperienza ad un livello superiore tramite l’upscaling fino al 4K e la funzione Active Voice Amplifier Pro per ottimizzare i dialoghi nei contenuti.

Tra le novità ci sono anche la 360 Audio Mode, che si abbina agli auricolari Galaxy Buds per creare un ambiente sono coinvolgente, e il Workout Tracker, che comunica con il Galaxy Watch per consentire la visualizzazione dello schermo dei dati sulla salute in tempo reale.

Essendo uno Smart Monitor, poi, porta con sé la possibilità di guardare contenuti in streaming tramite le app (Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video e così via), accedere al Gaming Hub e controllare altri dispositivi smart compatibili installati in casa o in ufficio.

Il costo dello Smart Monitor M8 2024 è di 699 euro.

Serie ViewFinity

La gamma ViewFinity, infine, è pensata per i professionisti e i creativi e si arricchisce dei nuovi monitor S8, S7 e S6. Tutti i modelli del 2024 sono ancora più facili da montare e installare grazie all’Easy Setup Stand e supportano le tecnologie HDR10 e Intelligent Eye Care.

Il ViewFinity S8 è disponibile da 27″ e da 32″ con risoluzione 4K UHD, frequenza d’aggiornamento di 60Hz e luminosità di 350 nits. È importante precisa che chi necessità di una USB-C per ricarica un dispositivo collegato (un laptop, ad esempio), deve acquistare il modello S80UD.

Per quanto riguarda invece i ViewFinity S6 ed S7, il primo è disponibile nelle opzioni da 24, 27 e 32 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 100Hz, il secondo invece arriva nelle configurazioni da 27 e 32 pollici con risoluzione 4K UHD e refresh rate di 60Hz.

I prezzi di partenza per S6, S7 e S8 sono rispettivamente di 339 euro, 379 euro e 529 euro.