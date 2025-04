Il browser Samsung Internet si prepara a ottenere un restyling significativo con l’arrivo di One UI 8, previsto per la seconda metà del 2025. Questo aggiornamento sarà lanciato insieme ad Android 16, promettendo di ridefinire l’esperienza di navigazione sui dispositivi del produttore coreano.

Il cuore delle novità è una più ampia personalizzazione del browser, che permetterà agli utenti di personalizzare la pagina iniziale con immagini a scelta. Questa funzione darà un tocco personale alla navigazione, rendendola più accattivante e intuitiva. L’interfaccia è stata completamente ridisegnata per essere più pulita e spaziosa, con elementi ben distanziati che migliorano l’usabilità.

Un’altra funzionalità interessante è il carosello che mostra i siti visitati di recente, inclusi quelli aperti su altri dispositivi collegati allo stesso account Samsung. Questo rafforza l’ecosistema Galaxy, garantendo una transizione fluida tra smartphone, tablet e altri dispositivi, migliorando l’esperienza cross-device.

Samsung Internet vuole diventare un nome credibile nel contesto dei browser

Il nuovo menu di navigazione, accessibile tramite l’icona a tre linee, rappresenta un passo avanti significativo. La disposizione a griglia e i pulsanti circolari semplificano l’accesso a funzioni essenziali come segnalibri, cronologia e download. Inoltre, le icone si adatteranno automaticamente al tema scelto dall’utente, garantendo un’integrazione estetica perfetta con il dispositivo.

Questo aggiornamento non è solo un miglioramento estetico, ma fa parte di una strategia più ampia di Samsung per competere con browser affermati come Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge. Una missione difficile, visto l’attuale divario in termini di volume d’utenza rispetto ai tre nomi appena citati. L’obiettivo è offrire un’esperienza software moderna e coesa attraverso One UI 8, consolidando la posizione del browser Samsung come valida alternativa nel panorama mobile.

Le attuali informazioni si basano su versioni preliminari del software, quindi potrebbero esserci modifiche prima del rilascio ufficiale. Tuttavia, la direzione è chiara: maggiore personalizzazione, interfaccia intuitiva e integrazione perfetta nell’ecosistema Galaxy.