Samsung lancia sul mercato un nuovo frigorifero smart con IA integrata

Smart home e Intelligenza Artificiale sono due mondi destinati a fondersi tra loro.

Un passo fondamentale di questa sinergia potrebbe proprio essere il nuovo frigorifero di Samsung dotato di una fotocamera interna capace di identificare i singoli alimenti. Secondo quanto trapelato, l’elettrodomestico sarà in grado di interfacciarsi con un’app mobile, fornendo all’utente ricette in base a ciò che conserva all’interno del frigo.

A quanto pare, il colosso coreano presenterà il suo nuovo prodotto in concomitanza con il CES 2024 e, come appare logico, questo offrirà ampie integrazioni per quanto riguarda gli smartphone della serie Galaxy.

Sebbene alcuni frigoriferi smart utilizzino già sistemi avanzati simili, questo prodotto sembra andare oltre a quanto fatto finora. L’app citata poco, ovvero Samsung Food, è capace di connettersi con Samsung Health per ottenere direttive rispetto al regime dietetico dell’utente, elaborando dunque piatti in linea con tali esigenze.

Il nuovo frigorifero smart di Samsung sarà in grado di riconoscere i singoli alimenti tramite fotocamera integrata

Grazie all’introduzione dell’IA, attraverso la funzione Image to Recipe, sarà possibile riconoscere prodotti alimentari e ricette attraverso le fotografie, ricostruendo poi gli ingredienti e la modalità di preparazione della relativa ricetta.

Come è facile intuire, questa funzionalità così avanzata non è ancora precisa in tutto e per tutto. Secondo Samsung, infatti, al momento la funzione di riconoscimento degli alimenti è ancora limitata (si parla di solo 33 prodotti alimentari riconosciuti dall’IA). Ciò però rappresenta un’ottima base di partenza per quelli che saranno i frigoriferi smart del futuro.

Attraverso il touchscreen di Family Hub, sistema già adottato dai frigoriferi intelligenti di Samsung, sarà possibile inserire manualmente le date di scadenza. Ciò significa che l’utente riceverà notifiche quando un prodotto è vicino a raggiungere tale giorno.

Samsung ha dimostrato di essere una delle prime aziende a credere nei frigoriferi hi-tech, puntando sulla filosofia smart già nel 2016. Il recente boom dell’IA sembra aver accelerato questo processo, con l’azienda asiatica che sembra voler muovere ulteriori passi avanti per delineare un solco profondo rispetto alla concorrenza.

Il colosso coreano non ha ancora rilasciato dichiarazioni riguardo prezzi ed eventuali finestre di lancio. Molto probabilmente, con il CES 2024 del prossimo 9 gennaio, sarà possibile conoscere ulteriori dettagli su questo prodotto così innovativo.