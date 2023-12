Samsung Galaxy A54 5G in sconto del 16% su Amazon, bomba assurda

Di smartphone ce ne sono tanti su Amazon in questi giorni e con sconti davvero interessanti, ma nulla potrebbe essere paragonato a questo Samsung Galaxy A54 5G. Il prodotto in questione è uno dei più acquistati viste le sue grandi qualità tecniche, che passano attraverso un ampio display ma soprattutto tramite componenti hardware di grande livello.

Lo smartphone di Samsung oggi costa il 16% in meno su Amazon per un prezzo totale di 419 €. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e che c’è la spedizione veloce a casa vostra entro questa fine dell’anno.

Samsung Galaxy A54 5G su Amazon in sconto, le specifiche

La prima specifica tecnica importante di questo Samsung Galaxy A54 5G equivale certamente allo schermo, un display Super AMOLED da ben 6,4″ con risoluzione in FHD+. A bordo ci sono 128 GB di memoria interna e 8 GB di memoria RAM con 5000 mAh di batteria. La tripla fotocamera presente arriva ad un massimo di 50 MP.

Quando si parla di dispositivi di Samsung, c’è poco altro da presentare: la qualità è ciò che li porta in auge ogni volta. Tra le scelte degli utenti potrebbe tranquillamente figurare questo medio-alto di gamma che vanta ottime specifiche come avete visto.

Il Galaxy A54 5G è sotto tutti i punti di vista completo, sia per dimensioni, sia per batteria che per prestazioni.

