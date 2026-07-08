Samsung Messages da l’addio: gli utenti sono invitati a passare a Google Messaggi

Aggiornamento: Samsung Messages ha chiuso ufficialmente il 6 luglio, come confermato da un avviso all’interno dell’app e da un post su reddit.

Samsung sta mostrando un nuovo avviso agli utenti che utilizzano ancora Samsung Messages, l’app di messaggistica proprietaria presente per anni sui dispositivi Galaxy. Il messaggio invita a passare a Google Messaggi, soluzione che Samsung ha già scelto da tempo come applicazione predefinita sui modelli più recenti.

L’avviso conferma una transizione ormai avviata: Samsung Messages non è più centrale nella strategia software dell’azienda e la gestione di SMS, MMS e messaggi RCS viene progressivamente affidata all’app di Google.

Samsung Messages lascia spazio a Google Messaggi

Il passaggio non riguarda soltanto un cambio di interfaccia. Google Messaggi integra il supporto alle conversazioni RCS, lo standard che abilita funzioni più evolute rispetto agli SMS tradizionali, come conferme di lettura, indicatori di digitazione, invio di contenuti multimediali in qualità migliore e chat tramite connessione dati.

Samsung, allineandosi alla piattaforma di Google, riduce la frammentazione tra le app di messaggistica Android e semplifica la gestione degli aggiornamenti. Per gli utenti Galaxy, questo significa avere un’app maggiormente supportata e più coerente con l’esperienza Android attuale.

Cosa devono fare gli utenti Galaxy

Chi usa ancora Samsung Messages può continuare a leggere e inviare SMS, ma il consiglio è iniziare la migrazione verso Google Messaggi. Il passaggio dovrebbe mantenere disponibili le conversazioni già presenti sul dispositivo, senza richiedere procedure particolarmente complesse.

Una volta aperta Google Messaggi, l’app può essere impostata come predefinita per SMS e RCS. È inoltre opportuno verificare che le funzionalità chat siano attive dalle impostazioni dell’app, soprattutto se si utilizzano spesso messaggi evoluti al posto dei classici SMS.

La dismissione di Samsung Messages non dovrebbe quindi creare problemi immediati, ma rappresenta un ulteriore segnale della convergenza dell’ecosistema Android verso Google Messaggi come riferimento principale per la messaggistica.