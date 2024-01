Samsung presenta Bespoke Jet Bot, l'aspirapolvere con IA integrata

Il nuovo robot aspirapolvere Bespoke Jet Bot Combo di Samsung, sarà presentato nell’ormai imminente CES 2024.

Stiamo parlando dell’ultima versione del Jet Bot, prodotto lanciato dal colosso coreano nel 2021, che sta catturando l’attenzione di consumatori e addetti ai lavori per alcune caratteristiche molto interessanti. Si tratta, infatti, di un robot aspirapolvere che abbina l’aspirazione dello sporco ad alcune funzioni per il lavaggio dei pavimenti e la rimozione delle macchie.

Al momento Samsung non ha annunciato un prezzo, anche se alcuni modelli precedenti (come il Jet Bot AI Plus) avevano un costo intorno ai 1.300 dollari. Al momento, a detta della stessa azienda, le funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potenzialmente soggette a modifiche.

Nonostante ciò, come “antipasto” del CES 2024, l’azienda asiatica ha comunque lasciato trapelare alcune caratteristiche molto interessanti del suo nuovo prodotto.

Bespoke Jet Bot: dalla pulizia delle macchie tramite vapore al nuovo sensore 3D

Il Bespoke Jet Bot Combo è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dalla forma rotondeggiante, dotato di una base di ricarica autosvuotante e autopulente, definita da Samsung con il nome Clean Station. Questo svuota il cestino del robot e riempie il serbatoio dell’acqua mentre lava e asciuga i suoi due panni rotanti.

A rendere il prodotto interessante vi è il fatto che, attraverso l’IA, l’aspirapolvere è in grado di individuare macchie su superfici dure e di provare a rimuovere le stesse attraverso pulizia a vapore e asciugatura automatica, attraverso l’emissione di aria calda.

Secondo il comunicato stampa, quando l’aspirapolvere rileva una macchia, torna alla stazione di pulizia, riscalda i panni con vapore ad alta temperatura e acqua, quindi va ad intervenire con i panni rotanti.

L’IA di cui Samsung ha dotato l’aspirapolvere permette all’elettrodomestico di spostarsi efficacemente nell’abitazione, rilevando gli ostacoli e gli oggetti domestici comuni. Proprio il riconoscimento di oggetti rappresenta un aggiornamento rispetto ai precedenti robot aspirapolvere dello stesso produttore. Questo, a quanto pare, si affiderà a un nuovo sensore 3D ancora più preciso.

Riguardo altre specifiche tecniche, come autonomia, tipi di spazzole, capacità del serbatoio della polvere e dell’acqua, non sono ancora stati rivelati. In tal senso, però, basterà attendere la prossima settimana quando, nel contesto del prossimo CES, l’aspirapolvere sarà presentato al pubblico.