Le aspettative non sono state tradite, l’evento Microsoft Surface del 2024 ha infatti riservato tante sorprese sia in termini di hardware che di intelligenza artificiale. Nel corso della conferenza sono stati presentati anche i PC Copilot+, dei computer che, tra le tante cose, sfruttano l’AI per portare l’esperienza dell’utente ad un livello successivo. Tra questi c’è anche il Samsung Galaxy Book4 Edge.

Samsung Galaxy Book4 Edge, il laptop Copilot+ con AI on-device

Il nuovo portatile dell’azienda sudcoreana è a tutti gli effetti un dispositivo AI che, grazie ad un approccio ibrido, consente agli utenti di utilizzare le funzioni basate sull’intelligenza artificiale anche totalmente on-device quando sono offline. Il Galaxy Book4 Edge è un laptop Copilot+ e “consente di trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi, aiutandoli a essere più produttivi e creativi utilizzando un linguaggio semplice e familiare“.

Ma per gestire al meglio l’intelligenza artificiale (come l’assistente integrato Windows Copilot, con cui è possibile interagire anche con comandi vocali), Samsung ha dovuto progettare da zero questo laptop. Il cuore del Galaxy Book4 Edge è il processore Qualcomm Snapdragon X Elite: con una potenza di elaborazione di 45 TOPS NPU, questo chip è il processore Snapdragon più veloce e potente mai realizzato per un computer portatile.

Questo laptop AI di nuova generazione sblocca nuova livelli di prestazioni in termini di calcolo, resi possibili dalla nostra collaudata interfaccia Galaxy e dalla collaborazione attiva con i leader del settore per portare ai nostri utenti soluzioni hardware e software di altissimo livello. – TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business

Processore a parte, ci sono anche altre voci relative all’hardware che catturano l’attenzione, come il display touch AMOLED 3K con 500 nit di luminosità, DCI-P3 Color Volume e frequenza d’aggiornamento dinamica fino a 120Hz, e – più in generale – le dimensioni decisamente contenute (lo spessore è di soli 12,3 mm per il modello da 16 pollici).

La RAM è da 16GB (il minimo per un computer Copilot+), lo spazio d’archiviazione su SSD invece da 512GB o 1TB. In termini di connessioni e porte, ci sono Wi-Fi 7, USB-C 4.0, USB-A 3.2 (solo modello da 16″), micro SD (solo modello da 16″), porta da 3,5mm e HDMI 2.1 con supporto al 4K a 60 fps.

Il Samsung Galaxy Book4 Edge con AI debutterà in Italia il 18 giugno 2024 e sarà disponibili nelle versioni da 14 e 16 pollici.