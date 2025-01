Samsung presenta le nuove TV OLED del 2025 con tecnologia Glare Free

Samsung si sta preparando alla presentazione della sua nuova linea di TV OLED, in concomitanza con il tanto atteso CES 2025.

La gamma proposta dal colosso tecnologico include tre distinte serie, con dimensioni dello schermo che spaziano dai 42 agli 83 pollici. Il tutto condito da una serie di nuove funzionalità che si affidano all’Intelligenza Artificiale per sorprendere i clienti.

L’attenzione di chi apprezza il marchio coreano è però focalizzata sul modello di punta, ovvero l’attesissimo Samsung S95F. Tra le funzioni di rilievo di questo modello figurano l’AI Upscaling Pro (in precedenza era disponibile solo sui modelli 8K), l’Auto HDR Remastering Pro (con miglioramento di colore e profondità tramite AI) oltre a una funzionalità di ricerca che va a sostituire il precedente pulsante Search sul telecomando.

Le novità proposte dai nuovi TV OLED di Samsung non finiscono però qui. L’apertura del portale Samsung Art Store promette agli utenti di accedere ad alcuni dei musei più famosi al mondo senza muoversi dal proprio divano.

Samsung presenta le TV OLED del 2025 e strizza l’occhio ai videogiocatori

Un aspetto chiave della serie S95F è la tecnologia OLED Glare Free 2.0, che migliora la profondità del nero e il dettaglio in condizioni di luce intensa, riducendo al contempo i riflessi sul display.

Ottime notizie anche per quanto riguarda il processore, visto che questo modello si affida a un nuovo NQ4 AI Gen 3, che aumenta il conteggio delle reti neurali da 20 a 128 rispetto al suo predecessore. Il risultato di questo upgrade? Un potenziale incremento del 30% della luminosità rispetto al S95D. Una caratteristica da non sottovalutare, che rende la nuova TV ideale anche per ambienti con molta luce.

La nuova linea di televisori non si limita alla visione “tradizionale” strizzando anche l’occhio ai videogiocatori. Ciò è evidente dal refresh rate di 165Hz e alla compatibilità con FreeSync Premium Pro.

Oltre al modello di punta, ovvero S95F, la gamma include anche altre due soluzioni, ovvero S90F e S85F. La serie S90F è disponibile in diverse dimensioni e offre una luminosità massima di 1.300 nits grazie ai pannelli QD-OLED (disponibile per i modelli da 55 pollici in su). Anche queste TV sono dotate di processore NQ4 AI Gen 3 e supportano un refresh rate di 144Hz.

La serie S85F rappresenta l’opzione più accessibile della gamma OLED di Samsung, con un processore NQ4 AI Gen 2, meno potente ma comunque sufficiente per gran parte dell’utenza. Allo stato attuale il produttore non ha ancora lasciato trapelare prezzo o finestre di lancio riguardanti la vendita della nuova generazione di TV OLED.