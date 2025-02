Sanremo 2025: la scaletta della seconda serata e streaming dall'estero

Questa sera, mercoledì 12 febbraio, andrà in onda la seconda serata di Sanremo 2025. La scaletta di oggi prevede come superospite Damiano David, frontman dei Maneskin. Sul palco saliranno anche Carolina Kostner, in qualità di testimonial dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, nonché i tre co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.

La seconda serata della 75^ edizione del Festival di Sanremo sarà in onda su Rai 1 dalle ore 20:40 e in streaming su RaiPlay. Se si è all’estero, complici fuso orari spesso impossibili, oltre che fare affidamento su RaiPlay occorre utilizzare una VPN, in modo da superare le restrizioni geografiche e guardare con serenità le repliche delle varie serate, le interviste ai cantanti e le varie trasmissioni Rai che in questa settimana parleranno quasi esclusivamente del Festival.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2025

Ad inizio serata Carlo Conti darà il via alla gara delle Nuove Proposte: Vale Lp e Lil Jolie sfideranno Maria Tomba, Settembre se la vedrà invece con Alex Wyse, con le due canzoni più votate che accederanno alla terza serata.

Si esibiranno poi metà dei Big in gara. In occasione della puntata odierna, a differenza della prima, la valutazione sarà al 50% del pubblico a casa con il televoto e il restante 50% della giuria delle radio. Al termine della serata saranno poi annunciati i cinque artisti più votati (senza ordine di piazzamento).

Nel corso dell’appuntamento di oggi, Carlo Conti ospiterà anche il cast di Follemente, il nuovo film di Paolo Genovese con protagonisti Edoardo Leo e Pilar Fogliati, e gli interpreti di Belcanto e Champagne – Peppino di Capri, le due prossime fiction Rai in arrivo rispettivamente dal 24 febbraio e dal 24 marzo.

Infine, sul palco di piazza Colombo si esibirà BigMama.