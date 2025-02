Sanremo 2025: scaletta serata cover e come vederla in streaming

Il Festival di Sanremo 2025 si prepara ad ospitare l’attesa serata della cover e dei duetti. Questa sera, infatti, i 29 big del Festival si esibiscono con il brano scelto e con gli artisti chiamati da loro a duettare. Questa volta però la classifica non contribuirà a quella generale, ma si tratterà di un unicum che decreterà il vincitore o la vincitrice della serata cover. Anche per questo ci saranno dei duetti tra due cantanti in gara quest’anno.

I co-conduttori della serata saranno Mahmood e Geppi Cucciari, con Roberto Benigni come superospite ad aprire la puntata. Come sempre, si inizierà alle 20.40 e potrai vedere tutto in streaming su RaiPlay. Se sei all’estero, invece, dovrai utilizzare anche NordVPN.

Le canzoni della serata cover di Sanremo 2025 e streaming dall’estero con NordVPN

In attesa che arrivi l’ordine di uscita ufficiale, questo è l’ordine alfabetico degli artisti di questa sera:

Achille Lauro con Elodie – A mano a mano / Folle città (Riccardo Cocciante / Loredana Bertè)

Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini)

Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano)

Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André)

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla)

Clara con Il Volo – The sound of silence (Simon & Garfunkel)

Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira)

Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini)

Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico)

Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Toquinho, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes)

Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele)

Irama con Arisa – Say something (A Great Big World, Christina Aguilera)

Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli)

Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno)

Marcella Bella con Twin Violins (Gemelli Lucia) – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano)

Massimo Ranieri con Neri per caso – Quando (Pino Daniele)

Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga)

Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André)

Rocco Hunt con Clementino – Yes, I know my way (Pino Daniele)

Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti)

Sarah Toscano con Ofenbach – Overdrive (Ofenbach)

Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I ain’t got you (Alicia Keys)

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa – Amor de mi vida (Sottotono) / Aspettando il sole (Neffa)

Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato)

The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci)

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)

