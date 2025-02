Sanremo 2025: scaletta terza serata, ospiti e come vederla in streaming dall'estero

Dopo il successo di ascolti delle prime due puntate, il Festival di Sanremo 2025 prosegue questa sera con il terzo appuntamento. La gara di oggi prevede la presenza dei 14 big che non si sono esibiti ieri, con le canzoni che saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con un peso del 50% ciascuno.

Carlo Conti sarà affiancato da Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, mentre super ospiti saranno i Duran Duran, che tornano sul palco dell’Ariston dopo 40 anni. Presenti anche il cast di Mare Fuori per presentare la quinta stagione, Edoardo Bennato e Iva Zanicchi, quest’ultima per ricevere il premio alla Carriera.

Infine, sul palco allestito in piazza Colombo ci sarà spazio per Ermal Meta. La puntata avrà inizio alle ore 20.40 e potrai seguirla in diretta streaming su RaiPlay. Se sei all’estero, invece, ti servirà usare anche NordVPN.

Sanremo 2025: la scaletta della terza serata

C’è un po’ di ritardo rispetto al solito nell’uscita della scaletta, questi comunque gli artisti che si esibiranno stasera, al momento in semplice ordine alfabetico

Brunori Sas – L’albero delle noci

Clara – Febbre

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Noemi – Se t’innamori muori

Modà – Non ti dimentico

Irama – Lentamente

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Sarah Toscano – Amarcord

Joan Thiele – Eco

Tony Effe – Damme ‘na mano

Olly – Balorda nostalgia

Shablo feat Guè, Joshua, Tormento – La mia parola

Per quanto riguarda la visione in streaming dall’estero, come detto, ti servirà NordVPN per superare le restrizioni geografiche attive su RaiPlay. Per farlo, ti basterà seguire questa procedura:

Attivare NordVPN Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vedrai Sanremo Aprire NordVPN e collegarti a un server italiano Aprire RaiPlay e, a partire dalle 20.40, sintonizzarti sulla diretta streaming di Rai1 per iniziare la visione della puntata

Ricorda che oltre a darti questo innegabile vantaggio, con NordVPN potrai contare su una connessione veloce, sicura e protetta, perfetta per lo streaming.