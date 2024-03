Schermata di blocco Windows 10: c'era davvero bisogno di nuovi widget?

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento cumulativo opzionale destinato agli utenti di Windows 10. Si tratta del pacchetto KB5035941 che anticipa le novità prossimamente messe a disposizione dell’intera platea di utenti.

Sebbene tutte le edizioni di Windows 10 non saranno più supportate a partire da metà ottobre 2025, eccezion fatta per le imprese che parteciperanno al programma ESU (Extended Security Updates), l’azienda di Redmond ha comunque deciso di aggiungere alcune novità.

Windows 10 22H2 è la più recente versione del sistema operativo: in futuro non saranno distribuiti ulteriori feature update. Ciononostante, Microsoft sembra comunque voler procedere con l’introduzione di alcune nuove funzionalità.

Nuovi widget nella schermata di blocco di Windows 10

Con l’installazione dell’aggiornamento facoltativo KB5035941, Microsoft consegna nelle mani degli utenti la possibilità di personalizzare la schermata di blocco del sistema operativo. Si tratta della schermata che compare all’avvio del PC (seguita poi dalla finestra di login per la scelta dell’account utente da usare) oppure premendo la combinazione di tasti Windows+L .

La schermata di blocco di Windows 10 si arricchisce dei widget, riquadri personalizzabili che possono includere informazioni meteo, risultati sportivi, informazioni sul traffico, andamento delle borse e dei titoli azionari.

Dopo l’applicazione del pacchetto KB5035941, digitando Impostazioni della schermata di blocco, gli utenti di Windows 10 possono decidere se e quali informazioni visualizzare.

C’era davvero bisogno di questa funzionalità? Probabilmente no, anche perché si tratta di caratteristiche che tendono ad appesantire il sistema, legarne la dipendenza da una connessione Internet attiva e arricchire di informazioni un’area che, a nostro avviso, dovrebbe restare il più possibile “pulita”.

Windows Spotlight disponibile anche per il desktop

Windows Spotlight è una funzionalità di Windows 10 che esiste da anni e che permette di cambiare automaticamente l’immagine di sfondo della schermata di blocco del computer. Mostra una nuova immagine di sfondo ogni giorno, scaricata da Bing, il motore di ricerca Microsoft.

È disponibile su tutte le edizioni di Windows 10, ma è comunque possibile disattivarla, anche agendo sulla configurazione del registro di sistema.

Con il rilascio dell’aggiornamento KB5035941, Microsoft adesso permette di usare Windows Spotlight non soltanto sulla schermata di blocco ma ne abilita l’utilizzo anche per la modifica dello sfondo del desktop. Il comportamento della caratteristica può essere controllato digitando Impostazioni immagine di sfondo nella casella di ricerca di Windows.

Entrambe le caratteristiche sono attualmente in fase di distribuzione quindi potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti.