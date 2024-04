Sconto del 43% di NordPass: abbonati per non dimenticare più le password

Dimenticarsi le password è un problema comune, che può creare notevoli disagi. Per fortuna, esiste una soluzione semplice ed efficace: NordPass, password manager che ti aiuta a memorizzare e gestire tutte le tue credenziali in modo sicuro e conveniente. In questo momento, è disponibile con un incredibile sconto del 43%.

Sconto del 43% di NordPass: ecco perché approfittarne

NordPass offre numerosi vantaggi che lo rendono la scelta ideale per chi desidera una gestione sicura e semplice delle password:

Salvataggio illimitato di password e passkey: archivia tutte le tue credenziali in un unico luogo sicuro, senza limiti di numero.

archivia tutte le tue credenziali in un unico luogo sicuro, senza limiti di numero. Generazione automatica di password complesse: crea password uniche e robuste per ogni tuo account, eliminando la necessità di utilizzare password deboli e riutilizzabili.

crea password uniche e robuste per ogni tuo account, eliminando la necessità di utilizzare password deboli e riutilizzabili. Scansione web per fughe di dati: ricevi notifiche immediate in caso di violazioni di dati che potrebbero compromettere le tue password.

ricevi notifiche immediate in caso di violazioni di dati che potrebbero compromettere le tue password. Autenticazione a più fattori e riconoscimento biometrico: aggiungi un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account utilizzando metodi di autenticazione come codici OTP o il riconoscimento delle impronte digitali.

aggiungi un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi account utilizzando metodi di autenticazione come codici OTP o il riconoscimento delle impronte digitali. Condivisione sicura di password: condividi le tue password con persone fidate in modo sicuro e concedi loro l’accesso in caso di emergenza.

condividi le tue password con persone fidate in modo sicuro e concedi loro l’accesso in caso di emergenza. Gestione sicura dei dati personali e delle carte di credito: compila moduli online in modo sicuro e memorizza i dati delle tue carte di credito in modo criptato.

compila moduli online in modo sicuro e memorizza i dati delle tue carte di credito in modo criptato. Sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi: accedi alle tue password ovunque tu sia, su qualsiasi dispositivo, grazie alla sincronizzazione automatica.

In questo momento, puoi acquistare NordPass Premium a un prezzo incredibile: solo 1,69 euro al mese, prezzo dovuto allo sconto del 43%. Si tratta di un’offerta imperdibile per garantirti la massima sicurezza per i tuoi account online. Non perdere questa occasione: abbonati subito a NordPass e inizia a navigare in internet senza preoccupazioni!