Le password non saranno più un problema con NordPass: 43% di sconto

NordPass, il rinomato gestore di password, offre un’opportunità imperdibile per tutti coloro che vogliono proteggere le proprie informazioni sensibili online: uno sconto del 43% sul piano Premium, a soli 1,69 euro al mese, che ti permetterà di accedere a un’ampia gamma di funzionalità online.

Questi sono i vantaggi di NordPass

Dimentica l’ansia legata alle reimpostazioni delle password e ai problemi di accesso. NordPass offre salvataggio e compilazione automatici delle password, permettendo agli utenti di navigare e fare acquisti online in modo più rapido ed efficiente. Ma NordPass non si limita solo a memorizzare le tue password: è anche in grado di generare password complesse e identificare quelle deboli e riutilizzate.

Inoltre, con funzionalità come la scansione del web alla ricerca di fughe di dati e l’autenticazione a più fattori, NordPass si impegna a mantenere al sicuro le tue informazioni personali e finanziarie. E se mai dovessi trovarti in una situazione di emergenza, NordPass ti permette di concedere l’accesso alle tue password e passkey a persone di fiducia.

Puoi utilizzare NordPass su qualsiasi dispositivo – dal tuo PC allo smartphone. L’abbonamento Premium offre un’esperienza di gestione completa, combinando sicurezza, comodità e convenienza a un prezzo imbattibile. Approfitta della promozione al 43% di sconto sottoscrivendo un piano NordPass Premium online a soltanto 1,69 euro al mese.