Sconto dell’85% e 24 mesi aggiuntivi: la pazza offerta di PrivateVPN

Se sei preoccupato della tua privacy online, vuol dire che non stai usando alcuna VPN. Se è così, non puoi perderti questa grande occasione: PrivateVPN ti offre 12 mesi di abbonamento, più 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell’85%.

Si tratta di una delle migliori offerte sul mercato delle VPN, che ti permettono di navigare in modo sicuro e anonimo su Internet.

Sconto dell’85% su PrivateVPN: perché non devi lasciartelo sfuggire

Se non hai mai sentito parlare di PrivateVPN, sappi che è un provider VPN che garantisce la massima protezione dei tuoi dati online.

Fondata nel 2008, la società ha una lunga esperienza nel settore e conta oltre 44.000 utenti soddisfatti. PrivateVPN opera secondo le leggi sulla privacy svedesi, che le impediscono di tenere traccia delle tue attività online. Ciò vuol dire che non sa e non salva nulla di quello che fai in rete.

Inoltre, ti permette di connettere fino a 6 dispositivi diversi con un solo account, ognuno con un indirizzo IP unico. PrivateVPN ha anche una funzione di kill switch, che interrompe la tua connessione se la VPN dovesse cadere, mantenendo la tua identità nascosta.

A livello di protezione, il servizio utilizza la crittografia a 2048-bit con AES-256, una delle più avanzate al mondo. Supporta anche diversi protocolli VPN, come OpenVPN, PPTP, L2TP, IKEv2 e IPSec. Infine, ti offre banda e velocità illimitate e l’accesso a server in 63 Paesi diversi.

Se hai bisogno di aiuto oppure vuoi informazioni più dettagliate sulle funzionalità, è disponibile un servizio clienti con operatori preparati ad affrontare qualsiasi situazione.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di proteggere la tua privacy online con PrivateVPN. Lo sconto dell’85% e i 24 mesi extra sono qualcosa di veramente unico, che nessuno altro provider offre. Quindi, clicca qui sotto e abbonati ADESSO!