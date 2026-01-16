Scoperta vulnerabilità che mette a rischio milioni di cuffie

Diciassette su diciannove: è questo il dato che fa riflettere emerso dai test effettuati dai ricercatori della KU Leuven su una vasta gamma di auricolari e cuffie wireless, evidenziando come la vulnerabilità denominata WhisperPair rappresenti oggi una minaccia concreta e sottovalutata nel mondo della tecnologia consumer.

La ricerca, focalizzata su dispositivi dotati di chipset Airoha, mette in luce come una falla nel protocollo Fast Pair di Google abbia esposto milioni di utenti a rischi che spaziano dall’intercettazione audio fino al tracciamento della posizione, con implicazioni profonde sulla sicurezza digitale.

Nel dettaglio, la vulnerabilità WhisperPair permette a un attaccante di agire indisturbato entro un raggio di circa 15 metri, sfruttando la debolezza del protocollo di accoppiamento rapido per instaurare connessioni non autorizzate. Questo scenario apre la porta a una serie di minacce: l’intercettazione di conversazioni, l’accesso al microfono dei dispositivi e persino la possibilità di tracciare gli spostamenti dell’utente tramite i segnali Bluetooth. Non si tratta di una questione marginale, dal momento che marchi di riferimento come Sony, JBL, Marshall, Xiaomi, Nothing, Libratone, Razer, OnePlus, Realme e persino Google risultano coinvolti in questa criticità strutturale.

Preoccupazione WhisperPair: il rischio è concreto

Il cuore del problema risiede nell’approccio adottato dal protocollo Fast Pair, che, nel tentativo di semplificare l’esperienza d’uso e velocizzare l’accoppiamento tra smartphone e accessori, ha sacrificato misure di autenticazione robuste.

La leggerezza nelle procedure di verifica dell’identità dei dispositivi ha creato una superficie di attacco ampia e facilmente sfruttabile, rendendo i dispositivi vulnerabili a connessioni silenziose e potenzialmente malevole. È qui che la scelta di design, volta a privilegiare la rapidità, si è trasformata in un punto debole, riaccendendo il dibattito sull’eterno equilibrio tra usabilità e sicurezza.

Le conseguenze, seppur dimostrate principalmente in ambiente di laboratorio, non devono essere sottovalutate. Oltre alla riproduzione di audio indesiderato e alla registrazione ambientale tramite microfono, emerge il rischio di tracciamento costante dell’utente. Tuttavia, è importante sottolineare che, fino a oggi, non sono emerse evidenze di attacchi su larga scala nel mondo reale. Questo non deve però indurre a sottovalutare la gravità della scoperta, soprattutto considerando la rapidità con cui nuove tecniche di attacco vengono sviluppate e diffuse.

La risposta di Google

La risposta di Google non si è fatta attendere: in collaborazione con il team di ricerca della KU Leuven, il colosso di Mountain View ha classificato la vulnerabilità come critica e ha avviato un processo di revisione del protocollo. Parallelamente, produttori di chipset come Airoha e numerosi vendor hanno iniziato a distribuire aggiornamenti firmware per mitigare il rischio. Tuttavia, l’implementazione delle patch richiederà tempo, soprattutto per i dispositivi più datati o non più supportati, lasciando di fatto un’ampia fetta di utenti esposta al rischio.

In questo contesto, gli utenti sono chiamati a un ruolo attivo nella protezione dei propri dispositivi. Le raccomandazioni degli esperti sono chiare: aggiornare tempestivamente il firmware tramite le app ufficiali dei produttori, disattivare il Bluetooth quando non strettamente necessario, eliminare dispositivi sconosciuti dalla lista degli accoppiamenti e monitorare con attenzione le impostazioni della privacy relative all’uso del microfono. Sono misure semplici ma fondamentali per ridurre il rischio di esposizione a potenziali attacchi.