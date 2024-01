Scopri il cloud sicuro e conveniente di Internxt: fino a 10 TB per i tuoi file

Internxt si conferma nuovamente come punto di riferimento nel settore del cloud storage, in quanto offre una combinazione unica di ampio spazio di archiviazione, prezzi competitivi e sicurezza avanzata.

Grazie a strumenti sofisticati per la privacy e la crittografia dei dati, Internxt soddisfa le esigenze di coloro che cercano una soluzione affidabile per conservare i propri file in modo sicuro.

Con Internxt piani flessibili per tutte le esigenze di archiviazione

Le nuove promozioni di Internxt offrono ai suoi utenti diverse opzioni flessibili, tra cui piani annuali, piani mensili e la possibilità di optare per il cloud a vita, eliminando i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti tradizionali.

Con Internxt, puoi scegliere tra opzioni di archiviazione che vanno da 200 GB a ben 10 TB. I prezzi partono da soli 4,99 euro al mese o 45,99 euro all’anno per il piano base di 200 GB Una soluzione conveniente per chi necessita di uno spazio di archiviazione più limitato.

Internxt offre quattro diversi abbonamenti per il cloud:

200 GB: 4,99 euro al mese o 45,99 euro all’anno.

4,99 euro al mese o 45,99 euro all’anno. 2 TB: 9,99 euro al mese o 109,99 euro all’anno.

9,99 euro al mese o 109,99 euro all’anno. 5 TB: 19,99 euro al mese o 199,99 euro all’anno.

19,99 euro al mese o 199,99 euro all’anno. 10 TB: 29,99 euro al mese o 299,99 euro all’anno.

Inoltre, Internxt propone piani per il cloud a vita, con tagli da 2 TB a 10 TB, consentendo agli utenti di effettuare un unico pagamento e godere dell’archiviazione permanente.

Tutte le versioni di Internxt offrono archiviazione e condivisione di file crittati, assicurando la massima sicurezza dei tuoi dati, insieme alla flessibilità di accesso da qualsiasi dispositivo.

Per iniziare a sfruttare questo servizio, puoi creare immediatamente un account cliccando sul link sottostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.