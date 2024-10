Scopri il programma RevPoints di Revolut e che vantaggi puoi avere

Revolut offre un programma di ricompense molto interessante chiamato RevPoints: tramite questo sistema infatti puoi guadagnare punti ogni volta che usi la tua carta, sia fisica che virtuale. Questi punti possono essere poi convertiti in diversi premi, come miglia aeree, sconti su soggiorni e altro ancora. Vediamo come funziona.

Come funziona il programma RevPoints di Revolut

RevPoints, a seconda del piano che utilizzi, può farti guadagnare fino a un punto per ogni euro speso. Se sei cliente del piano Standard dovrai abilitare la funzione Spiccioli per iniziare ad accumulare punti: puoi raccoglierne ancora di più se prenoti un hotel direttamente tramite l’app Revolut.

Un altro modo è partecipare a sfide create per aiutarti a sviluppare abitudini più sane, come mantenere un budget mensile. Inoltre, se vuoi massimizzare i tuoi guadagni di punti, puoi passare a un piano superiore e ottenere più punti, oltre a un bonus per l’upgrade.

Come detto, i punti possono essere convertiti ad esempio in miglia aeree con le principali compagnie, come KLM, British Airways, Air France e Iberia, oltre a numerose altre ricompense.

È chiaro comunque che RevPoints è innanzitutto un programma fedeltà molto vantaggioso soprattutto per chi ama viaggiare e vuole ottenere degli sconti in tal senso. Se non hai ancora la tua carta Revolut, richiedila adesso per iniziare subito ad accumulare punti.