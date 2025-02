Scopri le nuove offerte Lyca Mobile: fino a 200 GB a prezzi imbattibili!

Nel panorama delle offerte degli operatori di telefonia mobile, Lyca Mobile si contraddistingue per una serie di tariffe molto interessanti sia nel prezzo che nella formula. A differenza degli altri operatori, infatti, Lyca Mobile non prevede la sottoscrizione di un abbonamento a lungo termine con vincoli e condizioni permanenti, ma funziona come un operatore di telefonia prepagato. In questo modo si ha una maggiore flessibilità nella scelta, di mese in mese, dell’offerta più conveniente, potendo usufruire sempre delle condizioni migliori. Come quelle delle ultime offerte attivabili ancora per pochi giorni.

Le tariffe di Lyca Mobile più convenienti

A oggi, e solo per pochi altri giorni ancora, Lyca Mobile mette a disposizione tre offerte: 5G Portin 599, Lyca 5G 150 3M Plan e Italy pink. Vediamole nel dettaglio analizzando la convenienza di ciascuna di queste promozioni.

Il piano 5G Portin 599 è la promozione attivabile esclusivamente online che consente di avere a 5,99€ per 30 giorni 150 Giga di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati e 8 Giga di traffico dati per il roaming nei Paesi UE.

Lyca 5G 150 3M Plan è l’offerta con la quale ottenere, a 19,99€ per tre mesi, 150 Giga di traffico in 5G, minuti e SMS illimitati e 10,5 Giga di traffico dati sempre in 5G da utilizzare per il roaming in UE.

Infine c’è il piano Italy pink che a 6,99€ per 30 giorni mette a disposizione 200 Giga di traffico dati, minuti illimitati, 100 SMS verso i numeri nazionali (illimitati verso i numeri Lyca Mobile) e 9 Giga di traffico dati per il roaming in Unione Europea.

Attiva ora l’offerta per te più conveniente e scarica l’app My Lyca Mobile sul tuo smartphone per controllare il credito residuo e accedere in anteprima alle nuove offerte e gli sconti che regolarmente Lyca Mobile prevede per tutti i suoi clienti.