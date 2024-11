Scopri l'offerta di Apple Music: ottieni 3 mesi gratis

Apple offre la possibilità di provare Apple Music gratuitamente per tre mesi, un’offerta imperdibile per chiunque acquisti un nuovo dispositivo Apple idoneo, come iPhone, iPad, Mac, AirPods, e molti altri. Vediamo come attivare questa promozione e quali sono i vantaggi inclusi.

Offerta Apple Music: Chi può accedere?

L’offerta per ottenere tre mesi gratuiti di Apple Music è disponibile per i nuovi abbonati che acquistano uno dei seguenti dispositivi Apple:

iPhone

iPad

Apple Watch

Mac

Apple TV

AirPods (inclusi AirPods Pro e AirPods Max)

Cuffie e altoparlanti Beats (escluso Beats Flex)

HomePod e HomePod mini

Come attivare l’offerta

Attivare i tre mesi gratuiti di Apple Music è semplice. Segui questi passi in base al dispositivo che hai acquistato:

Configurazione: Accendi e configura il nuovo dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac o Apple TV) oppure collega il dispositivo idoneo, come AirPods o HomePod, a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione di iOS o iPadOS. Se hai un Apple Watch, collegalo a un iPhone aggiornato. Apertura di Apple Music: Dopo la configurazione o l’abbinamento, apri l’app Apple Music su un iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Accettazione dell’offerta: All’apertura dell’app, dovrebbe apparire un messaggio per riscattare l’offerta dei 3 mesi gratuiti. Se non lo visualizzi subito, puoi trovarlo nella scheda Home di Apple Music. Tocca “Accetta ora” per iniziare la tua prova gratuita.

Esperienza audio avanzata

Con Apple Music, puoi goderti la tua musica preferita in audio di altissima qualità e con audio spaziale per un’esperienza immersiva unica. Apple Music offre fino a 24-bit/192 kHz in Hi-Res Lossless, un’ottima soluzione per chi cerca il massimo in termini di fedeltà audio. Per accedere a questa qualità superiore, tuttavia, è necessario l’uso di un dispositivo esterno, come un convertitore analogico-digitale USB.

Apple Music mette anche a disposizione contenuti esclusivi per i suoi abbonati, senza impegno, e con la possibilità di cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Per conoscere l’offerta completa di Apple Music clicca qui.