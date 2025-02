Scopri l'offerta di Ho.Mobile: 100 Giga a soli 5,99€ al mese!

Hai bisogno di un’offerta mobile con una connessione affidabile, veloce e conveniente? Con Ho.Mobile puoi navigare senza pensieri grazie alla nuova offerta da 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Un’opportunità imperdibile per chi cerca un piano economico senza rinunciare alla qualità.

Connesso ovunque, senza limiti

Ho.Mobile Ho.Mobile è un operatore virtuale che si distingue per la sua combinazione di trasparenza, convenienza e servizi accessibili, rendendolo una scelta interessante per chi cerca un’alternativa economica senza rinunciare a una buona qualità di connessione.

L’offerta di Ho. Mobile include:

100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese

a soli Attivazione a partire da 2,99€ per alcuni operatori

per alcuni operatori Copertura 4G fino a 60 Mbps

Possibilità di attivare la eSIM e utilizzare più numeri sullo stesso dispositivo

e utilizzare più numeri sullo stesso dispositivo App intuitiva per gestire l’offerta, ricaricare e ricevere assistenza in pochi click

per gestire l’offerta, ricaricare e ricevere assistenza in pochi click Servizio “Soddisfatti ho. Rimborsati” : 30 giorni per provare l’offerta e chiedere un rimborso se non sei soddisfatto

: 30 giorni per provare l’offerta e chiedere un rimborso se non sei soddisfatto Offerta speciale per la connessione domestica

Naviga al massimo della velocità con il Turbo 5G

Vuoi ancora di più? Con Ho.Mobile puoi attivare l’opzione Turbo 5G e navigare alla massima velocità con soli 1,29€ in più al mese. Attivabile e disattivabile in qualsiasi momento direttamente dall’app.

Attiva la tua SIM in pochi minuti

Con Ho.Mobile attivare una SIM è semplicissimo. Basta scegliere l’offerta desiderata e completare l’acquisto online in pochi passaggi. Grazie alla possibilità di attivare la SIM con SPID, l’intero processo richiede solo pochi minuti e non è necessario recarsi in negozio. Una volta attivata, puoi subito iniziare a usufruire della tua connessione senza limiti e senza complicazioni.

Per conoscere l’offerta completa di Ho. Mobile clicca qui.