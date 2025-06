Condivisione più semplice e funzionalità potenziate: Microsoft Snipping Tool, cioè lo strumento di cattura dello schermo di Windows 11, si arricchisce di una nuova opzione che permette di salvare le registrazioni schermo in formato GIF animate. Con un massimo di 30 secondi per video e due opzioni di qualità, questa novità promette di migliorare la produttività e l’intrattenimento con la condivisione rapida di contenuti.

Catturare GIF animate: ora si può

Con l’aggiornamento alla versione 11.2505.21.0, disponibile per ora solo agli utenti del programma Windows Insider nei canali Canary e Dev, Microsoft punta a rendere più immediata la condivisione di brevi clip. Come spiegato da Dave Grochocki, Principal Product Manager Lead dell’azienda, questa funzionalità è stata pensata per semplificare l’uso quotidiano e adattarsi alle esigenze degli utenti moderni.

Tuttavia, c’è un limite: solo i video di durata inferiore a 30 secondi possono essere esportati in formato GIF. Per clip più lunghe, sarà possibile convertire esclusivamente la parte iniziale.

Utilizzare questa funzione è semplice e intuitivo. Gli utenti possono avviare la registrazione premendo la combinazione di tasti Win+Shift+R o accedendo direttamente all’applicazione in modalità registrazione. Una volta completata la cattura, nell’anteprima apparirà l’opzione “Esporta GIF“. Sarà possibile scegliere tra qualità alta, per immagini più nitide, o bassa, per file più leggeri. Inoltre, le GIF possono essere copiate negli appunti o salvate direttamente sul computer.

Nuova vita per Cattura schermo

Questa innovazione si aggiunge a una serie di miglioramenti recenti dello Snipping Tool. A maggio, Microsoft ha iniziato a testare una funzione basata su intelligenza artificiale per creare screenshot “perfetti”. Ad aprile, invece, è stato introdotto il Text Extractor, che consente di estrarre testo senza dover effettuare uno screenshot. Altre funzionalità includono “draw & hold“, per disegnare forme precise, e opzioni di trimming per modificare l’inizio e la fine delle registrazioni.

Questi continui aggiornamenti evidenziano l’impegno di Microsoft nel trasformare un semplice strumento di sistema in un vero e proprio assistente per la produttività. L’aggiunta del supporto per le GIF animate rappresenta un passo avanti per chi utilizza Windows 11 come piattaforma principale, offrendo maggiore flessibilità e opportunità di condivisione in contesti lavorativi e personali.