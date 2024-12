Secondo il CEO di Google la ricerca online "cambierà profondamente" nel 2025

Durante il DealBook Summit del New York Times di due giorni fa, il CEO di Google Sundar Pichai si è espresso su quello che sarà l’immediato futuro della sua compagnia.

A tal proposito, Pichai ha spiegato che il motore di ricerca cambierà profondamente nel corso del prossimo anno, con evidenti novità fin dalle prime settimane: “Penso che rimarrete sorpresi, anche all’inizio del ’25, da cosa potrà fare il motore di ricerca rispetto a quanto può oggi“.

Nel corso dell’evento, Pichai ha risposto anche a un commento di Satya Nadella, CEO di Microsoft, che in passato ha affermato come Google avrebbe dovuto essere il “vincitore predefinito” nella corsa all’Intelligenza Artificiale. Pichai ha sottolineato come sarebbe interessante confrontare i modelli Google con quelli Microsoft in modo diretto, aggiungendo poi però che la compagnia di Redmond si affida ai modelli “di qualcun altro“, facendo un chiaro riferimento a OpenAI.

CEO di Google avverte: grandi cambiamenti già a inizio 2025

Il CEO non ha potuto trattenere l’entusiasmo, ammettendo come quando pensa a ciò che riserva il 2025 vede le prime fasi di un profondo cambiamento del settore. Lo stesso ha sottolineato tutto l’impegno di Google per mantenersi all’avanguardia, per giocare un ruolo da protagonista nell’ondata di innovazione in arrivo.

D’altro canto i primi segnali di una sinergia tra AI e ricerche online sono evidenti. Google ha già presentato i riepiloghi di ricerca tramite AI nello scorso mese di maggio, in occasione della conferenza conferenza I/O 2024.

La concorrenza dal canto suo non è stata di certo a guardare: anche Bing di Microsoft ha strizzato l’occhio a questa nuova tecnologia, senza calcolare Perplexity, un motore di ricerca creato proprio con il chiaro proposito per abbinare AI e ricerche online.