Perplexity e Claude come ChatGPT: arrivano le app desktop per Mac

ChatGPT è il chabot AI simbolo dell’intero settore e, come tale, delinea spesso la strada che anche la concorrenza deve percorrere.

Un esempio lampante del prodotto di OpenAI è l’aver proposto all’utenza un’app per macOS, via che a quanto pare ora sarà percorsa anche da Claude e Perplexity.

Come l’app ChatGPT, che ha debuttato sul mercato alcune settimane fa, anche quella relativa a Perplexity va ad aggiungere una scorciatoia da tastiera che consente di inserire una query da qualsiasi punto del tuo desktop. L’app di Perplexity, pur lavorando attraverso abbonamenti, risulta comunque gratuita al momento del download.

Per il motore di ricerca basato sull’AI si tratta di un passo importante, in quanto si tratta di un progetto che, almeno inizialmente, non era in diretta concorrenza con ChatGPT.

App desktop per Mac e non solo: ChatGPT fa scuola

Claude di Anthropic, dal canto suo, non ha mai nascosto le sue ambizioni di contrastare ChatGPT. La sua applicazione per Mac sembra a quanto proposto dal suo concorrente. Stiamo parlando di un software gratuito, attualmente in versione beta, che offre anche in questo caso piani avanzati.

Così come avvenuto con il modello AI di OpenAI, sembra che Perplexity e Claude intendano seguire la stessa strategia: lanciare una prima app per Mac per poi, solo in seguito, proporre una versione per sistemi Windows.

Inseguire ChatGPT, a quanto pare, è tutt’altro che semplice. Il noto chatbot propone aggiornamenti a un ritmo serrato, dimostrandosi sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Di recente, per esempio, il modello AI ha proposto un nuovo sistema di ricerca nella cronologia delle conversazioni. L’introduzione della modalità vocale avanzata sulle app (sia macOS che Windows) è poi un’implementazione avvenuta appena qualche ora fa.