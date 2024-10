ChatGPT: disponibile la ricerca su cronologia delle conversazioni

Se è vero che ChatGPT è uno strumento utilissimo e completo, una nuova e funzione sembra destinata a rendere ancora più interessante l’ormai celebre chatbot.

Stiamo parlando della nuova ricerca per l’app Web, che permette di ottenere rapidamente riferimenti a chat precedenti nel contesto di quella con cui l’utente sta interagendo in quel preciso momento.

Ad annunciare la funzionalità è stato l’account X ufficiale di OpenAI che spiega: “Stiamo iniziando a implementare la possibilità di cercare nella cronologia delle chat sull’app Web di Chatgpt“.

We’re starting to roll out the ability to search through your chat history on ChatGPT web.

Now you can quickly & easily bring up a chat to reference, or pick up a chat where you left off. pic.twitter.com/YVAOUpFvzJ

— OpenAI (@OpenAI) October 29, 2024