ChatGPT: arriva l'applicazione per Windows

OpenAI sta effettuando le ultime operazioni prima di lanciare ufficialmente un’applicazione relativa a ChatGPT per ambiente Windows.

Il software, disponibile solo per gli abbonamenti a pagamento, è già disponibile in versione anticipata su Microsoft Store. Proprio come la versione per Mac, questa app permette di interrogare il noto chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale. Prompt e output possono essere gestiti attraverso una semplice finestra, richiamabile semplicemente usando la scorciatoia Alt + Spazio.

Today, ChatGPT Plus, Enterprise, Team, and Edu users can start testing an early version of the Windows desktop app.

Get faster access to ChatGPT on your PC with the Alt + Space shortcut.https://t.co/mv4ACwIhzA https://t.co/Ww6QvBfMnB pic.twitter.com/tkyodezZhv

— OpenAI (@OpenAI) October 17, 2024