ChatGPT per Mac: falla di sicurezza mette a rischio le conversazioni

Il lancio dell’app di ChatGPT per Mac è stata accolto con entusiasmo dai tanti fan di Apple. Nonostante ciò, un’inaspettato problema di sicurezza ha segnato il lancio di tale software.

Secondo quanto emerso, infatti, l’app così com’era permetteva di trovare facilmente l’archivio delle chat sul computer e di leggerne il contenuto come un qualunque file di testo. Di fatto, qualunque malware o simile fosse in grado di estrarre file da un sistema macOS avrebbe avuto facile accesso a tali archivi.

A scoprire questa falla è stato l’utente Pedro José Pereira Vieito di Threads. Lo stesso ha realizzato un’app a titolo dimostrativo con cui ha mostrato come fosse facile accedere alle conversazioni avute con ChatGPT attraverso un semplice clic.

Per fortuna, in seguito alla segnalazione arrivata a OpenAI, la compagnia è intervenuta prontamente offrendo un sistema di crittografia per le chat. Allo stato attuale basta aggiornare l’app per annullare qualunque tipo di rischio in questo senso.

ChatGPT per Mac? OpenAI è già intervenuta con la crittografia, ma i rischi per la privacy potrebbero essere altri

Nonostante l’aggiornamento funzioni a dovere, va comunque ricordato che, a meno che un utente non ne faccia espressamente richiesta, OpenAI può accedere alle conversazioni ChatGPT degli utenti. Ciò è possibile a causa di potenziali motivi di sicurezza (ovvero abusi del chatbot), ma anche perché l’azienda vuole sfruttare il suo servizio per addestrare i modelli IA su cui sta lavorando.

Al di là delle questioni etiche e di privacy, in ogni modo si tratta di un trattamento dati relativamente sicuro, contrariamente alla suddetta falla che consentiva l’accesso alle chat private a pressoché chiunque. Il problema dell’app di ChatGPT per Mac non è niente a confronto delle enormi criticità che OpenAI deve affrontare nel contesto UE, dove la compagnia sta facendo i conti con enormi problemi legati alla privacy.