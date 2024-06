ChatGPT per macOS: l'app è disponibile per tutti gli utenti Mac

Da oggi è possibile accedere a ChatGPT su Mac attraverso un’app specifica realizzata da OpenAI.

La compagnia, giusto qualche ora fa, ha annunciato il lancio dell’app per macOS. Il lancio di quest’ultima non è stato di certo una sorpresa, visto che già in concomitanza del WWDC 2024 di giugno si era parlato in modo concreto di questa opportunità, con software specifico per iPhone, iPad e Mac.

The ChatGPT desktop app for macOS is now available for all users.

Get faster access to ChatGPT to chat about email, screenshots, and anything on your screen with the Option + Space shortcut: https://t.co/2rEx3PmMqg pic.twitter.com/x9sT8AnjDm

— OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024