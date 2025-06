Steam per macOS diventa nativo per Apple Silicon con aggiornamento beta

Finalmente una grande notizia per gli utenti Mac: Steam è ora disponibile in versione nativa per i chip Apple Silicon, segnando un importante passo avanti per la piattaforma di distribuzione di videogiochi di Valve. Dopo anni di utilizzo tramite Rosetta 2, la popolare app di gaming si rinnova con una Universal app ottimizzata per i processori Apple.

Con questa nuova versione, gli utenti Mac possono dire addio alle limitazioni prestazionali imposte dalla traduzione software e godere di un’esperienza migliorata, più fluida e reattiva.

Un salto tecnologico per Steam su macOS

Il rilascio della versione nativa rappresenta un netto miglioramento per le prestazioni Steam su macOS. Grazie all’abbandono della dipendenza da Rosetta 2, l’applicazione ora offre avvii più rapidi e una navigazione più scorrevole, specialmente nelle sezioni basate su Chromium come il negozio e la community.

Uno dei principali avanzamenti tecnici riguarda la migrazione del framework Chromium Embedded da Intel-only a Apple Silicon, un cambiamento che elimina uno dei principali ostacoli alla piena ottimizzazione dell’applicazione. Questo aggiornamento non solo migliora l’esperienza immediata, ma prepara il terreno per una maggiore integrazione con l’ecosistema Apple.

Come accedere alla versione beta

Per gli utenti desiderosi di provare subito la versione nativa, Valve ha reso disponibile un aggiornamento beta. Ecco i semplici passaggi per accedervi:

Avviare Steam sul proprio Mac. Andare su Steam > Impostazioni > Interfaccia. Selezionare l’opzione “Steam Beta Update” dal menu a tendina nella sezione “Partecipazione alla beta”. Riavviare l’applicazione per completare l’installazione dell’aggiornamento. Verificare tramite Monitoraggio Attività che Steam risulti come “Tipo: Apple”.

Tempismo perfetto

L’aggiornamento arriva in un momento strategico, dato che Apple ha annunciato che Rosetta 2 sarà supportato solo per altre due versioni principali di macOS. Questa transizione non è quindi solo un miglioramento immediato, ma una necessità per garantire la compatibilità futura.

Con l’ecosistema Apple Silicon in continua espansione, sia tra gli utenti che tra gli sviluppatori, l’aggiornamento di Steam segna un passo fondamentale per mantenere la piattaforma competitiva e allineata con le esigenze moderne. La community è ora invitata a testare la beta e fornire feedback, contribuendo così a perfezionare ulteriormente l’esperienza d’uso.