ChatGPT presenta Canvas: il tuo nuovo collaboratore IA

Tra i tanti utilizzi di ChatGPT figura la scrittura di codice software. Questa pratica si è rapidamente diffusa, anche se il lavoro con i prompt in questo contesto non è di certo semplice per l’utente. OpenAI, proprio per venire incontro ai programmatori, ha lanciato una nuova funzione chiamata Canvas.

Questa è in grado di offrire all’utente una pagina condivisa e personalizzabile dove ChatGPT va letteralmente a imitare quello che potrebbe essere un collaboratore in carne e ossa. In questo senso, il chatbot può fornire feedback su parti specifiche del codice selezionato, risultando dunque di grande aiuto.

La procedura standard prevede la lettura dell’output e poi la richiesta di modifica del testo o codice proposto da ChatGPT. Con Canvas è però possibile suddividere il risultato, ottenendo commenti ed effettuando interventi sul momento. A rendere lo strumento ancora più efficace vi è il fatto che, oltre alla programmazione, può risultare utile anche per la semplice stesura di testi.

We’re rolling out an early version of canvas—a new way to work with ChatGPT on writing & coding projects that go beyond simple chat.

Starting today, Plus & Team users can try it by selecting “GPT-4o with canvas” in the model picker. https://t.co/GoGZiRzCsB

— OpenAI (@OpenAI) October 3, 2024