Modalità vocale avanzata di ChatGPT disponibile anche su Windows e macOS

La modalità vocale avanzata di ChatGPT, strumento che permette di dialogare in modo diretto con l’AI, è finalmente disponibile anche su Windows e macOS. L’annuncio è stato diffuso nella giornata di ieri, tramite un post di X dell’account ufficiale di OpenAI.

Big day for desktops.

Advanced Voice is now available in the macOS and Windows desktop apps.https://t.co/mv4ACwIhzA pic.twitter.com/HbwXbN9NkD

— OpenAI (@OpenAI) October 30, 2024