ChatGPT arriverà su iPhone: Apple svela quando

Mentre Apple annuncia i nuovi Mac e porta agli utenti l’ultimo aggiornamento su iPhone e iPad, bollono in pentola grandi novità. Questa volta però i protagonisti saranno solo gli utenti in possesso di un iPhone. Bisognerà attendere il mese di dicembre e di conseguenza il nuovo aggiornamento ad iOS 18.2.

All’interno della nuova release del suo software, l’azienda di Cupertino porterà l’integrazione di ChatGPT su Siri, permettendo agli utenti di fare domande avanzate all’assistente vocale. Ovviamente le funzionalità di cui gli utenti potranno beneficiare non si fermeranno qui: ce ne saranno anche altre come Genmoji e Image Playground, soluzioni all’insegna del progresso e del divertimento.

Alcune tracce di AI sono state già viste con iOS 18.1, tutte disponibili in Apple Intelligence ma non in Italia, dove arriverà ad aprile 2025. La novità più attesa dunque ora resta ChatGPT che permetterà a Siri di rilanciarsi in un mercato dove gli assistenti vocali ormai viaggiano su altre lunghezze d’onda.

ChatGPT su iPhone è in arrivo a dicembre, lo conferma Apple

Apple ha confermato che le nuove funzioni AI saranno disponibili per tutti con l’aggiornamento a iOS 18.2, previsto per la seconda settimana di dicembre. Oltre alla possibilità di fare domande avanzate a Siri grazie a ChatGPT, l’aggiornamento introdurrà Genmoji, una funzione per creare sticker personalizzati, e Image Playground, un’app per creare caricature uniche. Queste funzioni sono già disponibili per chi partecipa al programma beta, ma per ora alcuni utenti iscritti a quest’ultimo devono ancora superare la lista d’attesa per l’accesso a Image Creation.

Chi non vuole aspettare dicembre e ha un dispositivo di riserva (su cui consigliamo di scaricare la developer preview), può scaricare la versione beta, tenendo però a mente che potrebbero esserci dei tempi d’attesa da rispettare per alcune funzionalità. Gli appassionati quindi sono in gran trepidazione ma ormai il momento si avvicina sempre di più.