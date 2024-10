Apple lancia i nuovi iMac con M4 e con ben 7 colorazioni differenti

Apple ha finalmente la nuova linea iMac, presentando un modello potenziato con a bordo il nuovo chip M4. Questo processore rappresenta un salto di qualità rispetto al vecchio M1, offrendo prestazioni migliorate fino a 1,7 volte per le attività quotidiane e maggiore efficienza in ambiti più impegnativi come l’editing di foto e video. Pensato per un pubblico variegato, dall’utente domestico fino ad arrivare ai professionisti e gamer, il nuovo iMac gestisce senza sforzo anche giochi ad alta intensità grafica.

Oltre alla potenza del chip M4, il dispositivo include un Neural Engine avanzato, capace di elaborare dati legati all’intelligenza artificiale tre volte più velocemente rispetto ai modelli precedenti. Apple dichiara che il nuovo iMac è fino a 4,5 volte più rapido rispetto a un classico PC all-in-one da 24 pollici con processore Intel Core i7.

Due configurazioni e supporto ad Apple Intelligence

Il nuovo iMac è disponibile in due configurazioni principali. La versione base parte da 1.529 euro e comprende CPU e GPU a 8 core, 16GB di memoria RAM (espandibile a 24GB) e un SSD da 256GB, con opzioni fino a 1TB. La versione avanzata, invece, offre CPU e GPU a 10 core, 16GB di memoria (espandibile fino a 32GB) e uno storage massimo di 2TB, con un prezzo di partenza di 1.779 euro.

Questo nuovo iMac introduce inoltre Apple Intelligence, disponibile inizialmente in inglese con il sistema macOS Sequoia. Tra le novità, troviamo strumenti di scrittura integrati, assistenza vocale e una versione migliorata di Siri, che ora supporta il modello ChatGPT per risposte più dettagliate. Non manca la videocamera da 12 MP con tecnologia Center Stage e il display è un’unità da 24 pollici in 4,5K con una novità molto interessante: il vetro con nano-texture che riduce i riflessi. Sono quattro le porte USB-C Thunderbolt 4, c’è il Wi-Fi 6E e non manca il Bluetooth 5.3.

Il nuovo computer di Apple è in pre-ordine da oggi 28 ottobre con le prime spedizioni che arriveranno a partire dal prossimo 8 novembre. Le colorazioni disponibili sono 7 e le stesse tonalità sono state estese anche agli accessori, ovvero Magic Keyboard e il Magic Mouse e Trackpad, tutti ricaricabili ora con USB-C.